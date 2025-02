Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f26b133-6be3-46b5-a749-75e6b6e4ad62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy nem akart másnap iskolába menni, ezért küldte az e-maileket.","shortLead":"A fiú vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy nem akart másnap iskolába menni, ezért küldte az e-maileket.","id":"20250131_elfogas-fiatal-iskola-fenyegeto-e-mail-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f26b133-6be3-46b5-a749-75e6b6e4ad62.jpg","index":0,"item":"a005dc2c-a78d-46b8-b0fb-71cab179ca02","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_elfogas-fiatal-iskola-fenyegeto-e-mail-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 18:28","title":"Elfogtak egy fiatalt, aki négy iskolának küldött fenyegető e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ikertestvérének testét is pénteken találták meg. ","shortLead":"Ikertestvérének testét is pénteken találták meg. ","id":"20250201_skocia-huszti-eliza-henrietta-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"9fc94ea9-463f-493a-819d-033b4f1ebdac","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_skocia-huszti-eliza-henrietta-holttest","timestamp":"2025. február. 01. 11:30","title":"Megtalálták a másik, Skóciában eltűnt magyar nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed8cc9-7421-444a-9bd4-21042731ba4b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gödör már 40 méter széles, és folyamatosan növekszik. ","shortLead":"A gödör már 40 méter széles, és folyamatosan növekszik. ","id":"20250131_gigantikus-viznyelo-foglya-egy-kamionos-Japanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39ed8cc9-7421-444a-9bd4-21042731ba4b.jpg","index":0,"item":"b96330e2-c47a-4081-9e11-20f96636945e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_gigantikus-viznyelo-foglya-egy-kamionos-Japanban","timestamp":"2025. január. 31. 13:24","title":"Három napja egy gigantikus víznyelő foglya egy teherautós Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77044ffb-720d-4461-913c-b91d1a5e2417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra sem tehetős, Rogán Antal annál inkább. Bánki Erik vadásztrófeát nem, 526 millió tartozást viszont feltüntetett a vagyonnyilatkozatában. Lantos Csaba nem siet az 1,2 milliárdját behajtani másokon, Lázár János úgy vásárolgatott, hogy közben százmilliókat spórolt, Gulyás Gergely megnősült, Varga Mihály pedig vett egy lovat. Vagyonnyilatkozatok a Fidesztől a DK-n át az LMP-ig. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra sem tehetős, Rogán Antal annál inkább. Bánki Erik vadásztrófeát nem, 526 millió tartozást...","id":"20250201_Orban-Lazar-Pinte-vagyonnyilatkozat-megtakaritas-tartozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77044ffb-720d-4461-913c-b91d1a5e2417.jpg","index":0,"item":"3a9dd398-9a4c-4dcf-865e-2f46af566966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Orban-Lazar-Pinte-vagyonnyilatkozat-megtakaritas-tartozas-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 08:40","title":"Orbántól Lázáron át Gyurcsányig turkáltunk a zsebekben: Nem ritka a félmilliárdos összeg a vagyonnyilatkozatokban, csak nem mindegy, hogy megtakarítás vagy tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","shortLead":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","id":"20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722.jpg","index":0,"item":"f3605274-3c7c-41de-925b-43c58f3a07ef","keywords":null,"link":"/elet/20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","timestamp":"2025. február. 02. 07:15","title":"Így kötött életre szóló barátságot egy kistigris és egy kismackó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előbb-utóbb mindannyian megöregszünk, boldogan öregedni azonban már korántsem olyan magától értetődő. Ehhez próbálunk adni néhány fogódzót.","shortLead":"Előbb-utóbb mindannyian megöregszünk, boldogan öregedni azonban már korántsem olyan magától értetődő. Ehhez próbálunk...","id":"20250202_boldog-oregedes-szokasok-boldogsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"165fa642-423a-49c4-8515-8fec222b0120","keywords":null,"link":"/elet/20250202_boldog-oregedes-szokasok-boldogsag","timestamp":"2025. február. 02. 06:15","title":"Megfiatalodhat és boldogabb lehet, aki ezt a hét egyszerű szokást beiktatja az életébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","shortLead":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","id":"20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"23e5abb8-079d-4d91-a683-3ccb58c298b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:33","title":"Közel száz WhatsApp-felhasználót célozhatott meg világszerte a Paragon kémprogramot gyártó cég hekkertámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]