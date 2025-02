Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","shortLead":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","id":"20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd.jpg","index":0,"item":"4c866dce-3a28-4e58-aa4f-7e309bb68c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 01. 08:11","title":"2029-ig fagyasztotta be a kormány a naperőművektől átvett áram árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ legveszélyesebb ipari tevékenységet hozta Debrecenbe. ","shortLead":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ...","id":"20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73.jpg","index":0,"item":"6ff64837-179e-4753-9505-c315573ce4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","timestamp":"2025. február. 01. 17:01","title":"Több ezren tüntettek az akkugyárak ellen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998ed7c5-4e52-4611-81cc-977135eed98f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kubából több százan, további országokból pedig több ezren jelentkeztek azokra a programokra, amelyek végén a külföldiek orosz állampolgárságot kaphattak. Függetlenül attól, hogy az érdeklődők építőmunkásnak, vagy katonának jelentkeztek, az orosz hatóságok mindenkit durván becsaptak.","shortLead":"Kubából több százan, további országokból pedig több ezren jelentkeztek azokra a programokra, amelyek végén a külföldiek...","id":"20250201_orosz-hadsereg-kubai-zsoldosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998ed7c5-4e52-4611-81cc-977135eed98f.jpg","index":0,"item":"fa911de4-376c-459b-974e-37a84c519bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_orosz-hadsereg-kubai-zsoldosok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 15:30","title":"Így csapja be Oroszország a külföldi zsoldosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794","c_author":"Földes András","category":"gazdasag","description":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül használatba. Kastélyok, stadionok, fürdők és persze állatkert, amelyeket akár használhatnánk is, de inkább enyésznek, mint egy posztapokaliptikus zombifilmben. Szavazzon, melyik legyen a pénzégetés emlékműve!","shortLead":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül...","id":"20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794.jpg","index":0,"item":"83825221-44c0-4b3a-9b6f-661074464c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 17:00","title":"Íme a féktelen magyar pénzszórás rohadó emlékművei, amelyekből már csak a zombik hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","shortLead":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","id":"20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"c4e99c7d-6dcc-4c35-bf2a-78cd91154dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 23:56","title":"Elindította Trump a kereskedelmi háborúját: súlyos vámot vetett ki Mexikóra, Kanadára és Kínára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5af2675-ea1d-4f4c-a317-fb6161134500","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"És rögtön vicceskednek!","shortLead":"És rögtön vicceskednek!","id":"20250201_Elindult-a-budapesti-rendorok-TikTok-csatornaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5af2675-ea1d-4f4c-a317-fb6161134500.jpg","index":0,"item":"c823827b-b260-4001-976c-7fef33c4d3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Elindult-a-budapesti-rendorok-TikTok-csatornaja","timestamp":"2025. február. 01. 10:56","title":"Elindult a budapesti rendőrök TikTok-csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77044ffb-720d-4461-913c-b91d1a5e2417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra sem tehetős, Rogán Antal annál inkább. Bánki Erik vadásztrófeát nem, 526 millió tartozást viszont feltüntetett a vagyonnyilatkozatában. Lantos Csaba nem siet az 1,2 milliárdját behajtani másokon, Lázár János úgy vásárolgatott, hogy közben százmilliókat spórolt, Gulyás Gergely megnősült, Varga Mihály pedig vett egy lovat. Vagyonnyilatkozatok a Fidesztől a DK-n át az LMP-ig. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra sem tehetős, Rogán Antal annál inkább. Bánki Erik vadásztrófeát nem, 526 millió tartozást...","id":"20250201_Orban-Lazar-Pinte-vagyonnyilatkozat-megtakaritas-tartozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77044ffb-720d-4461-913c-b91d1a5e2417.jpg","index":0,"item":"3a9dd398-9a4c-4dcf-865e-2f46af566966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Orban-Lazar-Pinte-vagyonnyilatkozat-megtakaritas-tartozas-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 08:40","title":"Orbántól Lázáron át Gyurcsányig turkáltunk a zsebekben: Nem ritka a félmilliárdos összeg a vagyonnyilatkozatokban, csak nem mindegy, hogy megtakarítás vagy tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról is beszél, hogyan változik meg Örményország a Karabah elvesztését hozó háború után.","shortLead":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról...","id":"20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee.jpg","index":0,"item":"b0f90fdd-cf14-4d95-9971-dc9c47b7a7b8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","timestamp":"2025. február. 01. 12:30","title":"Narine Abgarjan örmény író: „Bármennyire bírálhatjuk is Orbán politikáját, ettől nem változik meg a véleményünk a magyarokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]