[{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","shortLead":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","id":"20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"c4e99c7d-6dcc-4c35-bf2a-78cd91154dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 23:56","title":"Elindította Trump a kereskedelmi háborúját: súlyos vámot vetett ki Mexikóra, Kanadára és Kínára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0141ff-6295-406c-9464-0f1b3ad3f1ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy meglepő, enyhe kifejezés Jaden Smith fejfedőjére.","shortLead":"Az, hogy meglepő, enyhe kifejezés Jaden Smith fejfedőjére.","id":"20250203_Vampirkastellyal-a-fejen-jelent-meg-a-Grammy-galan-Will-Smith-fia-egy-magyar-tervezte-a-szettet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0141ff-6295-406c-9464-0f1b3ad3f1ae.jpg","index":0,"item":"90e62989-8524-455a-b193-a6d689fc2ec1","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Vampirkastellyal-a-fejen-jelent-meg-a-Grammy-galan-Will-Smith-fia-egy-magyar-tervezte-a-szettet","timestamp":"2025. február. 03. 15:38","title":"Vámpírkastéllyal a fején jelent meg a Grammy-gálán Will Smith fia, egy magyar tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","shortLead":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","id":"20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"5b12c845-9f96-4606-9410-8ba3a69e196e","keywords":null,"link":"/elet/20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","timestamp":"2025. február. 01. 17:44","title":"A Netflixen is látható lesz a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump intézkedéseit, a németországi helyzetet és a volt lengyel kormánypárt kavarásait is elemzik a világlapok. Válogatásunk.","shortLead":"Trump intézkedéseit, a németországi helyzetet és a volt lengyel kormánypárt kavarásait is elemzik a világlapok...","id":"20250202_Nemzetkozi-lapszemle-trump-afd-pis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"063488c6-ce45-4fa2-a7bc-c6aa3c6646a5","keywords":null,"link":"/360/20250202_Nemzetkozi-lapszemle-trump-afd-pis","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nagy árat fog fizetni Amerika a mexikói és kanadai termékekre kivetett védővámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a95aad-ce35-4cb9-8b32-a6829df10b17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az észak-írországi kupameccset félbe kellett szakítani egy drukker rosszulléte miatt. ","shortLead":"Az észak-írországi kupameccset félbe kellett szakítani egy drukker rosszulléte miatt. ","id":"20250202_Ir-kupameccs-szurkolo-rosszullet-magyar-kapus-eletmentes-Gyollai-Daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41a95aad-ce35-4cb9-8b32-a6829df10b17.jpg","index":0,"item":"7a423e0e-19d1-4b7e-9cc5-a68dee172b13","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Ir-kupameccs-szurkolo-rosszullet-magyar-kapus-eletmentes-Gyollai-Daniel","timestamp":"2025. február. 02. 17:42","title":"Hősként ünneplik a magyar kapust, aki defibrillátorral rohant menteni a nézőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6731c7-c41c-4be6-b5a1-71d38a9cffef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legújabb iparági statisztikák egyértelműen arra utalnak, hogy egyre nagyobb kedvük van a játékfejlesztőknek PC-kre dolgozni. Egy friss jelentés az okokat is feltárja.","shortLead":"A legújabb iparági statisztikák egyértelműen arra utalnak, hogy egyre nagyobb kedvük van a játékfejlesztőknek PC-kre...","id":"20250202_jatekfejlesztes-platformok-statisztika-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6731c7-c41c-4be6-b5a1-71d38a9cffef.jpg","index":0,"item":"2aaa23cb-1b32-46d5-82cd-a030e8f531e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_jatekfejlesztes-platformok-statisztika-2024","timestamp":"2025. február. 02. 16:03","title":"Viszlát, PlayStation és Xbox? Elhagyják a konzolokat a játékfejlesztők a PC kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","shortLead":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","id":"20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498.jpg","index":0,"item":"4042d4c7-e237-4c29-9bb5-1fe7f13c5461","keywords":null,"link":"/elet/20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","timestamp":"2025. február. 03. 12:08","title":"Virágcsokrokat helyeztek el annak a skót folyónak a partján, ahol nyoma veszett a magyar ikreknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház illetékesei közölték ukrán kollégáikkal, hogy a választások kulcsfontosságúak a nemzetközi és a demokratikus normák betartása szempontjából. ","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium és a Fehér Ház illetékesei közölték ukrán kollégáikkal, hogy a választások...","id":"20250201_Amerikai-megbizott-Washington-szerint-a-tuzszunet-utan-valasztasokat-kell-tartani-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"a24a2264-8958-42f4-b7c3-824831cdf202","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Amerikai-megbizott-Washington-szerint-a-tuzszunet-utan-valasztasokat-kell-tartani-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 01. 19:43","title":"Washington szerint a tűzszünet után választásokat kell tartani Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]