Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként vagy megfigyelésre használja a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"d0d0fa6e-d299-48dd-b964-d869508229d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","timestamp":"2025. február. 05. 06:57","title":"Már nem ígéri a Google, hogy nem fogja fegyvernek használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is tárgyalni fognak a képviselők.","shortLead":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is...","id":"20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605.jpg","index":0,"item":"c8ea7896-6d7a-4b17-ac2e-eb2895d5aead","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","timestamp":"2025. február. 04. 20:30","title":"Kiss László a börtönből kéri, hogy fizetése megvonásáról zárt ülésen tárgyaljon a testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","id":"20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522.jpg","index":0,"item":"2dc06e8b-8e75-4d65-9406-f73c32d87918","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","timestamp":"2025. február. 04. 12:04","title":"Közzétette a felvételeket a rendőrség, ami alapján elfogták a japán nő megölésével gyanúsított volt férjet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek, ehelyett viszont kiszolgáltatottá teszik a hazai gazdaságot a multik által uralt ágazatoknak.","shortLead":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek...","id":"20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"c21c6404-1f9b-4a95-9903-41ca6b40411c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","timestamp":"2025. február. 04. 08:43","title":"GKI: 5 forintnyi exportbevételből 4 külföldi tulajdonoshoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas Mavericks elengedte legjobb játékosát, amivel jó időre hazavághatja a franchise jelenét és jövőjét, a Los Angeles Lakers pedig egy fizikailag elég rossz állapotban lévő, jelentős túlsúllyal küzdő zsenire építheti a jövőjét, ezzel selyemzsinórt adva minden idők egyik legjobbjának, LeBron Jamesnek. Ki nyer és ki veszít ezzel a cserével?","shortLead":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas...","id":"20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8.jpg","index":0,"item":"daec917a-0d3a-47bd-9f7a-77a0490f1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","timestamp":"2025. február. 03. 17:31","title":"Az évszázad üzletét kötötték meg, amiből mindkét fél rosszul jöhet ki a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely eredetileg 3 millióba került volna.","shortLead":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely...","id":"20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"5c816932-25a9-4150-8168-82b0668d3b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","timestamp":"2025. február. 03. 18:49","title":"Korrupció gyanújával indítottak nyomozást az újvidéki tragédia ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","shortLead":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","id":"20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884.jpg","index":0,"item":"843cd9fe-d530-4687-acd6-08013ef059f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 05. 08:41","title":"Nem fogad az amerikai posta Kínából érkező csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]