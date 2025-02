Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5681012-49aa-491b-98b3-c849df94aa8a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Sokszor tapasztalat, tehetség nélkül, érdemtelenül jut valaki támogatáshoz, de jó jeleket is lát a filmszakmában Havas Ágnes, aki 2011 és 2019 között volt a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója, Andy Vajna idején. A producer az újraéledő Magyar Filmszemle játékfilmes kategóriájának egyik zsűritagja. Sokszor tapasztalat, tehetség nélkül, érdemtelenül jut valaki támogatáshoz, de jó jeleket is lát a filmszakmában Havas Ágnes, aki 2011 és 2019 között volt a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója, Andy Vajna idején. A producer az újraéledő Magyar Filmszemle játékfilmes kategóriájának egyik zsűritagja. Interjú.","id":"20250206_hvg-havas-agnes-producer-kurzusfilmek-filmszemle-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5681012-49aa-491b-98b3-c849df94aa8a.jpg","timestamp":"2025. február. 06. 17:30","title":"„A magyar kultúrát kivéreztetni, karanténba rakni sajnos lehet, de elnyomni nem"","c_author":"Matalin Dóra","category":"360"

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint egy január végi megállapodás hatással volt a teljes január havi üzemanyagárakra.","id":"20250207_uzemanyagar-benzin-gazolaj-ksh-ngm-brusszeli-garanciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","timestamp":"2025. február. 07. 09:59","title":"A kormánypropaganda időzavarba került az üzemanyagárakkal","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon"

A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","id":"20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5.jpg","timestamp":"2025. február. 05. 12:29","title":"Jesse Eisenberg nem akarja többé, hogy Mark Zuckerberggel azonosítsák","c_author":"hvg.hu","category":"elet"

Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","shortLead":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","id":"20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd.jpg","timestamp":"2025. február. 05. 12:33","title":"Most már hivatalosan is egy a ritmusa Tóth Gabinak és párjának","c_author":"hvg.hu","category":"itthon"

Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","id":"20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea.jpg","timestamp":"2025. február. 05. 14:17","title":"Megérkezett a menetrend szerinti 105 milliós állami szponzorpénz a Tiborcz–Csetényi-páros cégéhez","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon"

Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető."","id":"20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d.jpg","timestamp":"2025. február. 06. 07:55","title":"Győrfi Pál megvédte a komáromi ügyeleten hibázó doktornőt, szerinte „jó szakember"","c_author":"hvg.hu","category":"itthon"

A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük.","shortLead":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. ","id":"20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e.jpg","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Fegyvereket foglaltak le a Budapesten megölt japán nő lakásán","c_author":"hvg.hu","category":"itthon"

A fiú nem tudott magyarázatot adni a rendőröknek.","id":"20250205_Tizeves-gyerek-kuldott-bombafenyegetest-iskolajanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","timestamp":"2025. február. 05. 12:42","title":"Egy tízéves gyerek küldött bombafenyegetést iskolájának, aztán megjelentek nála a rendőrök","c_author":"hvg.hu","category":"itthon"