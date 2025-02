Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 százalékkal esett vissza az ipari termelés tavaly 2023-hoz képest. Komoly visszaesés volt a jármű- és akkumulátorgyártásban is.","shortLead":"4 százalékkal esett vissza az ipari termelés tavaly 2023-hoz képest. Komoly visszaesés volt a jármű- és...","id":"20250206_Zsinorban-ket-eve-zsugorodik-a-magyar-ipar-errol-is-a-nemetek-tehetnek-az-NGM-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"2024fd1c-3f05-45aa-806b-b63cab3163d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Zsinorban-ket-eve-zsugorodik-a-magyar-ipar-errol-is-a-nemetek-tehetnek-az-NGM-szerint","timestamp":"2025. február. 06. 08:54","title":"Példa nélküli visszaesés: már második éve zsugorodik a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","shortLead":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","id":"20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"1ab7442a-1242-4e3e-8a42-58be149d6d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","timestamp":"2025. február. 06. 06:04","title":"Nem tárgyalnak a MOME hallgatói, amíg a rektor le nem mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfb8e4b-782e-40ff-8db9-b02bd200f73a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csütörtök hajnalban 57 kisebb rengést mértek, a legerősebb eddigi földmozgás 5,2 erősségű volt.","shortLead":"Csütörtök hajnalban 57 kisebb rengést mértek, a legerősebb eddigi földmozgás 5,2 erősségű volt.","id":"20250206_gorogorszag-szantorini-foldrenges-szuksegallapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfb8e4b-782e-40ff-8db9-b02bd200f73a.jpg","index":0,"item":"a5cc9a3d-035e-46ae-8a07-f9b32df7c2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_gorogorszag-szantorini-foldrenges-szuksegallapot","timestamp":"2025. február. 06. 17:49","title":"Szükségállapotot hirdettek Szantorinin a sorozatos földrengések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerül megfejteniük a Vallis Schrödinger és a Vallis Planck, vagyis két holdbéli kanyon keletkezésének titkát.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerül megfejteniük a Vallis Schrödinger és a Vallis Planck, vagyis két holdbéli kanyon...","id":"20250205_hold-aszteroida-becsapodas-kanyon-deli-polus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"bbc2e66e-de79-470a-8d8c-4324778cd6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-aszteroida-becsapodas-kanyon-deli-polus","timestamp":"2025. február. 05. 16:03","title":"Olyan erővel csapódott egy aszteroida a Holdba, hogy 10 perc alatt vájt ki két óriási kanyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben, hogy a műfaj úttörőit ünnepeljék.","shortLead":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben...","id":"20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"ade45b98-e387-4fce-9bbe-ba9821ae920f","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 05. 16:57","title":"Hivatalos, hogy lesz még egy utolsó Black Sabbath-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","shortLead":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","id":"20250207_b-my-lake-fesztival-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"868ee3d8-ad95-4e30-bd7f-78db25298e86","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_b-my-lake-fesztival-velence","timestamp":"2025. február. 07. 14:18","title":"Idén a Velencei-tónál lesz a B my Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c148058-0ad5-4591-b619-7de5031c69ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos felmelegedés már halálos veszélyt jelenthet az emberekre nézve, derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos...","id":"20250205_klimavaltozas-felmelegedes-hatasok-2-celsius-fokos-melegedes-elhetetlen-szarazfold-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c148058-0ad5-4591-b619-7de5031c69ce.jpg","index":0,"item":"1c625ed3-5530-46dc-a3fa-d6d2abe8b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_klimavaltozas-felmelegedes-hatasok-2-celsius-fokos-melegedes-elhetetlen-szarazfold-idosek","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Megkongatták a vészharangot: a szárazföldek harmada veszélyesen forró lehet a 60 év felettiek számára, de a fiatalokat sem kíméli a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","shortLead":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","id":"20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"65bd3420-33bf-4f67-b26b-6916a8925e50","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 18:38","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem Bindzsisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]