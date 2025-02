Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett döntenek.","shortLead":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett...","id":"20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e.jpg","index":0,"item":"971c870e-77b8-4f8c-94d8-c95d71530715","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","timestamp":"2025. február. 05. 17:50","title":"21 orosz katona megadta magát az ukránoknak Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról beszéltek, hogy a nőt korábbi férje bántalmazhatta, illetve gyújthatta fel. ","shortLead":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról...","id":"20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79.jpg","index":0,"item":"64615ac8-4e29-427e-b7e2-51594f10fcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. február. 05. 21:08","title":"Tüntetést szervez szombatra a Patent Egyesület a japán nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","shortLead":"A közösségi médiában megosztott felvételek egyikén egy fegyveres alak is látható.","id":"20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"a874bb20-b9ae-4e2c-bd95-9c5503713d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-orebro-lovoldozes-rendorseg-video","timestamp":"2025. február. 05. 11:22","title":"Nem megerősített hitelességű videók keringenek a svédországi lövöldözésről, menekülő emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","shortLead":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","id":"20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060.jpg","index":0,"item":"f01e89e2-2fe2-4543-9982-d3dd6a5eabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","timestamp":"2025. február. 05. 14:38","title":"A Netflix ejtette az Oscar egyik legnagyobb esélyesét, az Emilia Pérez transznemű színésznője körül egyre nagyobb a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","shortLead":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","id":"20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338.jpg","index":0,"item":"cb37daad-e2b2-4ab3-aa11-ba16e7612122","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","timestamp":"2025. február. 06. 12:03","title":"41 évesen helikopter-balesetben meghalt Parma mellett a Rovagnati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb egy képeslapot lehetett adni karácsonyi és újévi ajándékként. A 2024-es, nem nyilvános kormányhatározatokból látszik, mennyire szorították meg a nadrágszíjat. A köztisztviselők már sztrájkra készülnek.","shortLead":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb...","id":"20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824.jpg","index":0,"item":"542b1202-4de6-45bd-bb48-796f8fe7d719","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 06:11","title":"Akkora a spórolás a kormányzatban, hogy Orbán Viktor döntésén múlt az is, ki kaphatott plusz pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások megszüntetéséről is döntött.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások...","id":"20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8.jpg","index":0,"item":"065c23ea-dd95-4af9-918c-713e83197b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","timestamp":"2025. február. 05. 06:12","title":"Trump az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából is kiléptette az USA-t, és az UNESCO-tagságot is felülvizsgáltatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete, a legbékésebb lázadó, és egyben az egyetemes popzene egyik legfontosabb figurája. Ma 80 éve született Bob Marley.","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete, a legbékésebb lázadó, és egyben az egyetemes...","id":"20250206_Szerelem-jolet-mindenki-legyen-velunk-jah-80-eve-szuletett-Bob-Marley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58.jpg","index":0,"item":"73f33aa1-f05c-4f4e-93ac-ccfda10929b5","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Szerelem-jolet-mindenki-legyen-velunk-jah-80-eve-szuletett-Bob-Marley","timestamp":"2025. február. 06. 13:06","title":"„Szerelem, jólét, mindenki legyen velünk, jah” – halálos ellenségeket pacsiztatott le a koncertjén a 80 éve született Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]