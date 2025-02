Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször emelik a hagyományos művészet szintjére. Az egyik budapesti galériában például nemrég nyílt meg 0036mark legújabb kiállítása, amely az It belongs in the museum címet viseli. Az alkotóval és Kovács Rebeka kurátorral beszélgettünk. ","shortLead":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször...","id":"20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f.jpg","index":0,"item":"69e46bdf-8384-4f1e-a0b4-d8f4ccb5cf6a","keywords":null,"link":"/elet/20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","timestamp":"2025. január. 31. 16:35","title":"A Macskafogó találkozása Gustav Klimttel: így költözött be a magyar street art a galériába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","shortLead":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","id":"20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea.jpg","index":0,"item":"ace50bea-39a4-4fc5-9500-ff6d6a56b978","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","timestamp":"2025. január. 31. 15:39","title":"Megvan, mikor érkezik a Squid Game záróévada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","id":"20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b.jpg","index":0,"item":"72b1bdd5-28cc-4db8-94e5-2e73c80a5d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","timestamp":"2025. február. 01. 20:44","title":"A villamossínre, majd a falnak hajtott egy autó a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","shortLead":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","id":"20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3.jpg","index":0,"item":"cd650852-72a0-4ce4-8d34-d1dbc0b68bea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","timestamp":"2025. január. 31. 09:51","title":"Kaszálnak a magyar gyerekek az Európa-bajnok infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Alig érezhetően nőtt csak a magyar gazdaság a frissen kiadott 2024-es adatok szerint; Orbán Viktor az Emirátusokban ígéri, hogy minden rendben lesz Mini-Dubajjal; totális káoszt hozott a techszektorban az új kínai MI-modell. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Alig érezhetően nőtt csak a magyar gazdaság a frissen kiadott 2024-es adatok szerint; Orbán Viktor az Emirátusokban...","id":"20250202_Es-akkor-ner-minidubaj-gdp-novekedes-deepseek-tech-inflacio-szuletes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"65762fcc-abc3-4579-b1d1-ad939bb52fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Es-akkor-ner-minidubaj-gdp-novekedes-deepseek-tech-inflacio-szuletes-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 07:00","title":"És akkor a NER a Mini-Dubaj tornyát tolná az egekbe, ha már a GDP-t nem képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vezet be Kanadával és Mexikóval szemben, már csak az olaj kérdés. Trump a BRICS országokat 100 százalékos vámmal fenyegette meg. A dollár erősödött, a forint gyengült.","shortLead":"Az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vezet be Kanadával és Mexikóval szemben, már csak az olaj kérdés. Trump a BRICS...","id":"20250131_donald-trump-amerikai-elnok-vam-vamhaboru-dollar-forint-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"493308af-eeef-45b7-aad5-b58873cf57e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_donald-trump-amerikai-elnok-vam-vamhaboru-dollar-forint-euro-arfolyam","timestamp":"2025. január. 31. 14:53","title":"Trump berúgja a vámháborút, gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]