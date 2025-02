Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Krisztinavárosban.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5.jpg","index":0,"item":"048d65d6-69de-4ae8-bd7d-011e6429ba72","keywords":null,"link":"/360/20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","timestamp":"2025. február. 07. 17:30","title":"Hasbeszélő kellemesen meglepődött: ilyen egy étterem, ahol az első perctől az utolsóig figyelnek a vendégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a508d493-9eff-4180-8d29-a388287bede8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint itthon feketelistán van. A fogadalmát azonban félig megbánta, hogy az SZFE-re nem teszi be a lábát.","shortLead":"A színész-rendező szerint itthon feketelistán van. A fogadalmát azonban félig megbánta, hogy az SZFE-re nem teszi be...","id":"20250207_Bodo-Viktor-interju-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a508d493-9eff-4180-8d29-a388287bede8.jpg","index":0,"item":"de06f6e9-0fde-4201-8f9e-087d989ce38b","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_Bodo-Viktor-interju-szinhaz","timestamp":"2025. február. 07. 16:37","title":"„Prágában a Nemzeti Színházat odaadták két fiatalnak” – Bodó Viktor szerint nálunk általános jelenség a színházban az enerváltság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sophía Gascón azt reméli, döntésével a filmet művészi szempontból fogják értékelni, nem pedig a botrány miatt, amely körülötte kialakult.","shortLead":"Karla Sophía Gascón azt reméli, döntésével a filmet művészi szempontból fogják értékelni, nem pedig a botrány miatt...","id":"20250207_emilia-perez-film-karla-sophia-gascon-botrany-oscar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2.jpg","index":0,"item":"da56988b-7de1-45d1-ac8a-a6833bf61270","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_emilia-perez-film-karla-sophia-gascon-botrany-oscar","timestamp":"2025. február. 07. 15:07","title":"Nem nyilatkozik többet az Emilia Perez-film rasszista botrányba keveredett színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd34f596-114c-4e6c-9585-f758d99671fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitalálja, ki volt a világ első celeb színésznője? Segítünk: francia volt!","shortLead":"Kitalálja, ki volt a világ első celeb színésznője? Segítünk: francia volt!","id":"20250207_Gombaval-mergezo-nagymamaval-jon-a-Frankofon-Filmnapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd34f596-114c-4e6c-9585-f758d99671fd.jpg","index":0,"item":"05fc6d76-393c-4382-ac03-c8b789108ed2","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_Gombaval-mergezo-nagymamaval-jon-a-Frankofon-Filmnapok","timestamp":"2025. február. 07. 08:55","title":"Gombával mérgező nagymamával, fesztiváldíjas kutyával és a világ első színész celebjével jön a Frankofón Filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","shortLead":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","id":"20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b.jpg","index":0,"item":"e13b64be-b9c4-44e0-b8cb-50680f3b5a97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","timestamp":"2025. február. 07. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, akkor tudjon róla: végleg megszűnik az egyik népszerű app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azt nem közölték, hogy milyen forrásból, honnan lesz pénz a kórházak tartozásaira.","shortLead":"Azt nem közölték, hogy milyen forrásból, honnan lesz pénz a kórházak tartozásaira.","id":"20250207_korhazak-adossag-torlesztes-kifizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"527ca23d-9515-40d9-9ca6-ac23f2cc04fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_korhazak-adossag-torlesztes-kifizetes","timestamp":"2025. február. 07. 06:25","title":"Újabb 96 milliárd forinttal próbálják törleszteni a kórházak adósságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A fermentáció (erjesztés) olyan, ősi konyhatechnológiai eljárás, amellyel a mikroorganizmusok erejét kihasználva különleges, ízletes és tápláló élelmiszereket tudunk előállítani. Részlet Király Ágnes Fermentárium című könyvéből. ","shortLead":"A fermentáció (erjesztés) olyan, ősi konyhatechnológiai eljárás, amellyel a mikroorganizmusok erejét kihasználva...","id":"20250208_Miert-fogyasszunk-fermentalt-elelmiszereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"e3027353-2461-4135-b982-a945a03f2e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250208_Miert-fogyasszunk-fermentalt-elelmiszereket","timestamp":"2025. február. 08. 19:15","title":"Miért fogyasszunk fermentált élelmiszereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap alá vette az állami százmilliárdokból feltöltött kockázatitőke-alapokat.","shortLead":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap...","id":"20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"89cf6c6f-3610-4809-909e-0170c6bf26eb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","timestamp":"2025. február. 08. 08:15","title":"Az állami pénzekkel felpumpált tőkealapok összevonásával is a nemzeti oligarchák jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]