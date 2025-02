Élő videóban jelentkezett be Orbán Viktor szombaton a Patrióták EP-frakció madridi csúcstalákozójáról, ahonnan korábban leginkább csak hangulatjelentések érkezetek az európai szélsőjobbos politikusok közösségi oldalaira. Orbán Facebook-oldalán korábban azt írták, „Trump elnök fenekestől felforgatta a nemzetközi politikát. Most rajtunk, Patriótákon a sor, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzünk az emberek akaratának. Ideje bevenni Brüsszelt!”

Miután Orbán spanyolul köszöntötte a hallgatóságot, arról beszélt, hogy megérti, milyen az útja annak, amikor valaki ellenzékből emelkedik kormányra. „Ennek az útnak a neve: szenvedés és fájdalom” – üzente Santiago Abascalnak, a spanyol Vox elnökének. Aki kormányra kerül, annak a nemzetet kell szolgálnia, miközben folyamatos és brutális támadásoknak van kitéve – keltett együttérzést Orbán.

Logikai bukfenccel a magyar miniszterelnök úgy folytatta, hogy Santiago eleget szenvedett már, ideje lesz kormányra kerülnie. Idáig angolul beszélt Orbán, majd magyarul folytatta.

„Kedves Santiago, te spanyol vagy, és azt mondod, reconquista, én magyar vagyok, és azt mondom, hogy veled vagyok.” Ezután Orbán példákat hozott a magyar és a spanyol történelem közös fejezeteire. „Santiago, én értelek téged, és veled vagyok” – ismételte meg egy-egy epizód után. A miniszterelnök szerint kipróbált fegyverbarátság a magyaroké és a spanyoloké. Később áttért a focira és Puskás Ferencre, aki a Real Madridban játszott valaha, és odaát Panchónak becézték.

Migrációs tapsvihar

„Magyarországot a politikája teszi érdekessé és talán fontossá” – folytatta Orbán a politikával. Szerinte 15 éve építik a szabad, keresztény, konzervatív országot, és a konzervatív politika laboratóriumává tették Magyarországot. A közönség tapsviharai közepette arról beszélt, hogy nálunk bűncselekmény az illegális határátlépés, és szerinte ennek következménye, hogy nálunk a „migránsok” száma zéró.

Bevándorlók helyett itt a magyar családokat támogatják – állította Orbán, és azzal büszkélkedett, hogy kitiltották a genderideológiát az iskolákból, az állami intézményeknek meg alkotmányban előírták, hogy kötelesek védeni a keresztény kultúrát. Elhangzott az itthon elcsépeltnek tűnő „az anya nő, az apa férfi” kitétel is. „Korábban azt hittük, ezt mindenki tudja” – viccelődött a miniszterelnök.

Még gazdasági eredményeket is elő tudott venni Orbán, bár számokra mostanában nemigen mutogathat. Így azt méltatta, hogy felszámolták a munkanélküliséget, és nálunk fizetik a legalacsonyabb adót a vállalatok, mert „mi nem büntetjük a munkát”.

Orbán Viktor madridi csúcs Patrióták YouTube/Orbán Viktor

Haters gonna hate

A globalista elit – amely gyűlölködik – itt lépett be a képbe. Sőt, Orbán úgy fogalmazott, a brüsszeli bürokraták, a Soros-hálózat és az amerikai demokraták hajtóvadászatot indítottak ellenük a miniszterelnök szavai szerint. Közben még tönkre is tették Európát – tette hozzá.

„Az európai gazdaság Brüsszel miatt elsüllyedt, és a pénzünket Ukrajnába küldik egy reménytelen háborúba. És Brüsszel miatt ellepték Európát a migránsok, mert kinyitotta a kaput az invázió előtt.” Amikor Orbán arról beszélt, hogy Soros György 2015-ben kimondta, hogy évi egymillió migránst kell betelepíteni Európába, a rokonlelkű közönség bekiabálásokkal kísérte szavait.

„A népességcsere nem összeesküvés-elmélet, hanem maga a gyakorlat – fogalmazott. – Ideje lesz új összeesküvés-elméleteket kitalálni, mert a régiek lassan mind igazak” – viccelődött aztán.

Ma mi vagyunk a mainstream

„A Trump-tornádó néhány hét alatt megváltoztatta a világot, egy korszak véget ér. Tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma már mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő” – tért át a találkozó központi témájára Orbán Viktor. Amerikában, Hollandiában, Olaszországban és Ausztriában megtörtént a jobbos áttörés, a Patrióták írják a jövőt – sorolta. „Felkészül: Csehország.”

„Sokan vagyunk, nagyok vagyunk, és erősek vagyunk. A csapat most nagyon együtt van” – idézte Panchót. 15 éve még azt mondták a Fidesznek, politikai öngyilkosság a nemzeti szuverenitás útja, amire ráléptek.

De mi nem hallgattunk rájuk, megcsináltuk, és Magyarország az élő bizonyíték, hogy ezt meg lehet csinálni!

– közölte, a közönség pedig tapsolt, volt, aki állva.

Trump is ennek kezdett neki, és sikerülni fog neki, ahogy „nektek, spanyoloknak” is, mondta Orbán, és ismét korteskedett Abascal mellett. Európát elrabolta az emberektől a progresszív világelit – mondta Orbán, és utalt a mitológiai történetre, amelyben egy bika a rabló. „Szerencsére Santiagó a legbátrabb torreádor” – mondta óriási ovációt kiváltva.