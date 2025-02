A Megasztár első évadának győztese az elmúlt években komoly átalakuláson ment keresztül, összesen 50 kilogrammot fogyott. Emiatt énekhangja is átalakult, amit többen észre is vettek.

“A Csináljuk a fesztivált!-ban elénekeltem többször Cserháti Zsuzsa dalát és ami engem a leginkább bosszant, hogy sokan a hangomról írnak. Azt mondják, hogy elment a hangja, mert lefogyott, nincs már meg az a váz” – mondta az Almási Kitti pszichológussal készített Instagram-videójában.

Hozzátette, mivel tudja, hogy tehetséges énekesnő, ezért az ilyen megjegyzésekkel nem foglalkozik, de elismeri, van egy kis igazság abban, amit többen felvetettek.

“Amikor 140 kiló voltam, akkor valóban volt egy olyan fémesség a hangomban, amit sajnos a kilókkal együtt el kellett engednem” – jegyezte meg, és elárulta, dolgozik a hangján, például újra elkezdett skálázni. “Nyilván tök más a mozgás 140 kilósan éneklés közben és teljesen más úgy, hogy 50-60 kilóval kevesebb vagy. Tehát rengeteg küzdelem van ebben, amit kívülről nem látnak az emberek” – tette hozzá.

A Blikk a téma kapcsán a lap felkereste Lajtai Katit, aki az előadóművészet mellett énektanárként is tevékenykedik. Ő megerősítette, hogy egy jelentős súlycsökkenés kihathat a hangképzésre, és ennek több oka is van. “Amikor valakinek megváltozik a teste, újra kell hangolnia az izmai munkáját, amik a hanghoz szükséges légoszlopot irányítják. Ezenkívül a fogyás következtében a hormonháztartás is átalakulhat, amelynek szintén lehet egy kis hatása a hangképzésre, nem beszélve arról, hogy még a lelkiállapotunk is kihathat az éneklésre. Tehát ez egy rendkívül komplex folyamat, de úgy gondolom, hogy abszolút vissza lehet hangolni az apró eltéréseket, a színt, az erőt, ami a fogyás előtt volt” – magyarázta.