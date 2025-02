Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan okosóra-szíjakat árul, amelyekben veszélyes örök vegyi anyagok vannak.","shortLead":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan...","id":"20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"316a4335-4644-451c-9581-e24650be8122","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","timestamp":"2025. február. 08. 16:03","title":"Komoly a vád: örök vegyi anyagok miatt perelték be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97757a45-b403-4967-a01b-125215308d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, még nem látta a filmet. ","shortLead":"A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, még nem látta a filmet. ","id":"20250208_vitalyos-eszter-donald-trump-robert-fico-merenylet-direkt36-orban-csalad-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97757a45-b403-4967-a01b-125215308d32.jpg","index":0,"item":"676ffd36-63f2-47c8-b421-9eb98712a6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_vitalyos-eszter-donald-trump-robert-fico-merenylet-direkt36-orban-csalad-film","timestamp":"2025. február. 08. 09:39","title":"Vitályos Eszter a Fico elleni merénylethez hasonlította a Direkt36 Orbán családról szóló filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4def562-5280-4d0f-bde8-a7a790e88cc5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első kiadást egy, a borítón található elírásról lehet megismerni, amelyet a későbbi újranyomások alkalmával már javítottak.","shortLead":"Az első kiadást egy, a borítón található elírásról lehet megismerni, amelyet a későbbi újranyomások alkalmával már...","id":"20250209_harry-potter-konyv-aukcio-licit-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4def562-5280-4d0f-bde8-a7a790e88cc5.jpg","index":0,"item":"939d40c1-1b81-4c0c-849e-14ecccef41d2","keywords":null,"link":"/elet/20250209_harry-potter-konyv-aukcio-licit-arveres","timestamp":"2025. február. 09. 14:44","title":"Majdnem a szemétben landolt, végül 10 millió forintért kelt el egy Harry Potter-könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen 150 olyan weboldalt teszteltek az Egyesült Királyságban, amelyek szerencsejátékot bonyolító cégekhez tartoznak. Kiderült, harmaduk nem kér engedély a felhasználóktól, hogy rögzítse minden lépésüket.","shortLead":"Összesen 150 olyan weboldalt teszteltek az Egyesült Királyságban, amelyek szerencsejátékot bonyolító cégekhez...","id":"20250209_torvenysertes-tiltott-adatgyujtes-egyesult-kiralysag-szerencsejatek-meta-facebook-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03.jpg","index":0,"item":"f49379a6-c42f-4b2c-9d2d-81027a0f26bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_torvenysertes-tiltott-adatgyujtes-egyesult-kiralysag-szerencsejatek-meta-facebook-hirdetes","timestamp":"2025. február. 09. 15:33","title":"Törvénytelenül gyűjtik az adatokat a felhasználókról a brit szerencsejáték-weboldalak, erre épít hirdetéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c49a1-b8b0-4d3f-9ba7-362b3f3b0055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"…Vagy legalábbis egy krokodil testét. Hétköznapok Ausztráliában.","shortLead":"…Vagy legalábbis egy krokodil testét. Hétköznapok Ausztráliában.","id":"20250208_capa-krokodil-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da2c49a1-b8b0-4d3f-9ba7-362b3f3b0055.jpg","index":0,"item":"dc823356-a818-455d-962b-9679b82d852e","keywords":null,"link":"/elet/20250208_capa-krokodil-video","timestamp":"2025. február. 08. 12:41","title":"Hátborzongató videón a cápa, ami a parton tép-szaggat egy krokodilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump bedurrantotta a vámháborút, majd azzal a lendülettel parkolópályára is tette, miközben Elon Musk stábja hazai pályán ámokfutásba kezdett; a magyar kormány lemondott Mini-Dubajról; a G-nap tízéves fordulójára emlékeztünk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Donald Trump bedurrantotta a vámháborút, majd azzal a lendülettel parkolópályára is tette, miközben Elon Musk stábja...","id":"20250209_Es-akkor-Simicska-Trump-vamhaboru-eu-kereskedelem-ipar-kina-rakosrendezo-mini-dubaj-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"7094f3ef-08fb-45f5-8ee7-a0a18f26a05b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_Es-akkor-Simicska-Trump-vamhaboru-eu-kereskedelem-ipar-kina-rakosrendezo-mini-dubaj-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 07:00","title":"És akkor Simicska atombombája helyett Trump vámháborúja pusztíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in Tiborcz-land! Egy valakit mégis be tud küldeni a Direkt36 rejtett kamerás felvételeket készíteni.” De hogyan? Vélemény.","shortLead":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in...","id":"20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"2a9618dc-e420-4caf-a29f-2c99d4238efc","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","timestamp":"2025. február. 08. 16:24","title":"Parászka Boróka a Direkt36 filmjéről: A rendszer leleplezi magát, és akkorát esik pofára, mint a nagykabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]