Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ca2813-c3fe-4a00-81a6-2a9c4d222a7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az ellenkező oldalon állt meg.","shortLead":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az ellenkező oldalon állt meg.","id":"20250210_lezaras-m5-autopalya-kiskunfelegyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ca2813-c3fe-4a00-81a6-2a9c4d222a7e.jpg","index":0,"item":"aedad47d-3ae3-4586-876c-2ef0097c5af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_lezaras-m5-autopalya-kiskunfelegyhaza","timestamp":"2025. február. 10. 13:47","title":"Lezárták az M5-ös autópályát Kiskunfélegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","shortLead":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","id":"20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a.jpg","index":0,"item":"3a4e3cdd-60f0-423c-a17c-10f815c8f46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","timestamp":"2025. február. 09. 21:25","title":"Hiba történt a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68bb40f-378a-433d-a2a3-26cb049de2c7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják a Nyugatot – mondja Anasztaszija Trofimova a több helyen, így Magyarországon is vetített és nagy port kavart, Orosz frontkatonák között című film rendezője. Interjú.","shortLead":"Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják...","id":"20250209_hvg-nasztaszija-trofimova-orosz-filmrendezo-haboru-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68bb40f-378a-433d-a2a3-26cb049de2c7.jpg","index":0,"item":"dd90df29-a7c6-4333-a643-6cd59df6c94a","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-nasztaszija-trofimova-orosz-filmrendezo-haboru-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 15:30","title":"„A nyugatiak rengeteg kérdést tesznek fel, és valamiféle logikus válaszra számítanak, ám az oroszság nem a logikáról szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]