Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","shortLead":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","id":"20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125.jpg","index":0,"item":"72f65bda-b488-43af-b98f-e2f9e0fea671","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","timestamp":"2025. február. 08. 22:33","title":"Robert De Niro próbálja pozitívan látni a dolgokat, kivételesen nem szállt bele Trumpba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző Európai Bizottság gazdasági biztosa, Olaszország korábbi miniszterelnöke szerint ez a három pillér fűtötte az elmúlt évek optimizmusát Európa jövőjével kapcsolatban, mára azonban kiderült, hogy ezek illúziók voltak.","shortLead":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző...","id":"20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f.jpg","index":0,"item":"99890391-9e99-4b4f-b5b8-b51e5db4417d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 11:00","title":"Paolo Gentiloni volt EU-biztos: A kereskedelmi feszültség garantált, a kereskedelmi háború nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni egy kutyáját elvesztett állattartótól.","shortLead":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni...","id":"20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e.jpg","index":0,"item":"d66905f6-56bc-4a79-9183-7eaecf59d232","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 17:20","title":"Újfajta telefonos csalás terjed, ha ilyen hívást kap, ne dőljön be neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni kezdtek rájuk az iszlamista terroristák.","shortLead":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni...","id":"20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f.jpg","index":0,"item":"8ab2fc35-5849-46cf-a964-a3426225db27","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","timestamp":"2025. február. 09. 09:55","title":"Megtámadtak egy Wagner-zsoldosok által védett bányászkonvojt Maliban, legalább harmincketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","shortLead":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","id":"20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0.jpg","index":0,"item":"c2220179-7784-4360-8e64-f88efbdcfa58","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","timestamp":"2025. február. 09. 07:34","title":"Videó: Vucic autójának menet közben szakadt le a kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp elég baja van Harrynek Meghannal, aki Trump szerint „szörnyű egy nő”.","shortLead":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp...","id":"20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315.jpg","index":0,"item":"1c29fd87-39da-4923-a1a5-648133aa18c8","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:18","title":"Trump megszólalt Harry hercegről: sajnálja Meghan Markle miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]