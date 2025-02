Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","shortLead":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","id":"20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354.jpg","index":0,"item":"6150143f-c557-48bb-92f4-e81abb8eb73d","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","timestamp":"2025. február. 11. 09:58","title":"A Bige-féle Nitrogénművek haladékot kér a hitelezőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet exportáltak.","shortLead":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet...","id":"20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a.jpg","index":0,"item":"1b7e70e8-6b3f-4b4c-a0d9-8733c7c66e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","timestamp":"2025. február. 10. 12:54","title":"Meghalt a Csepel kemping bringák atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. ","shortLead":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad...","id":"20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"41cf2048-577d-4ba0-9d72-35b51ff9bdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","timestamp":"2025. február. 11. 14:17","title":"Lázár János szerint Ausztria „megszállási terve” miatt akadt meg a Fertő tó fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt meghatározó témát, amelyek várhatóan alakítani fogják az üzleti világot – így aztán végül a mindennapokat is.","shortLead":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt...","id":"20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3.jpg","index":0,"item":"7f3af665-539b-4e1c-b2e3-80f81cad5793","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","timestamp":"2025. február. 10. 18:03","title":"Kiadtak egy listát 5 dologról, melyek még idén várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, és hogy hogyan készült a párizsi olimpiára. Mesélt a motivációjáról is, végül bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott.","shortLead":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania...","id":"20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692.jpg","index":0,"item":"64d59c27-95c3-40a0-9072-0c5c102a162d","keywords":null,"link":"/sport/20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","timestamp":"2025. február. 11. 11:51","title":"Milák Kristóf: Megbántottam olyanokat, akiket nem szerettem volna, igyekszem ezen változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","shortLead":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","id":"20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f.jpg","index":0,"item":"0c71bd73-5bda-4c7e-bc13-b56a8a8002b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","timestamp":"2025. február. 11. 17:43","title":"Száznál is több dolgozóját építi le Egerben az autóipari beszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261053b6-f50d-4a94-8e59-40c9eef29072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Milák Kristóf-interjúnak egyelőre csak a beharangozója jelent meg. A készítők szerint az úszó nyilatkozik a párizsi olimpiáról, az edzőváltásról és arról is, felvetődött-e benne, hogy visszavonul. ","shortLead":"A Milák Kristóf-interjúnak egyelőre csak a beharangozója jelent meg. A készítők szerint az úszó nyilatkozik a párizsi...","id":"20250210_milak-kristof-interju-mol-podcast-beharangozo-parizsi-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/261053b6-f50d-4a94-8e59-40c9eef29072.jpg","index":0,"item":"69fdad3f-7b51-419a-81d3-bcc2be6b914f","keywords":null,"link":"/sport/20250210_milak-kristof-interju-mol-podcast-beharangozo-parizsi-olimpia","timestamp":"2025. február. 10. 13:07","title":"Interjút adott Milák Kristóf, az elmúlt másfél évről is beszél benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed82731-dce4-4ca8-90bf-3ed5c5ffbfdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen már több mint 12 ezer civil vesztette életét az ukrajnai háborúban.","shortLead":"Összesen már több mint 12 ezer civil vesztette életét az ukrajnai háborúban.","id":"20250211_orosz-ukran-haboru-dron-drontamadas-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed82731-dce4-4ca8-90bf-3ed5c5ffbfdc.jpg","index":0,"item":"9f5c9fe6-ac51-481b-80f6-30f17fb4216b","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_orosz-ukran-haboru-dron-drontamadas-civil-aldozatok","timestamp":"2025. február. 11. 17:48","title":"Dróntámadásban hal meg a legtöbb civil Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]