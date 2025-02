Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi kormányhivatal azt reméli, hogy a bíróság „kikényszeríti az egyértelmű állásfoglalást” Kiss László fizetése ügyében, ha már a III. kerületi képviselő-testület képtelen volt magától dönteni.","shortLead":"A fővárosi kormányhivatal azt reméli, hogy a bíróság „kikényszeríti az egyértelmű állásfoglalást” Kiss László fizetése...","id":"20250210_-kormanyhivatal-birosaghoz-fordult-miutan-az-obudai-kepviselo-testulet-nem-hozott-egyertelmu-dontest-a-polgarmester-fizetesevel-kapcsolatban-kiss-laszlo-obuda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"3c4a9bf7-c9a4-4c5e-9696-7626ebf480d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_-kormanyhivatal-birosaghoz-fordult-miutan-az-obudai-kepviselo-testulet-nem-hozott-egyertelmu-dontest-a-polgarmester-fizetesevel-kapcsolatban-kiss-laszlo-obuda","timestamp":"2025. február. 10. 17:24","title":"A bíróságtól várja Sára Botond, hogy fossza meg fizetésétől a börtönben ülő óbudai polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abacfa9-9358-4b39-bd2c-893f28c2d42e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Hétfőn egy árstoppal kapcsolatos fenyegetésre ébredhettünk, kedden egy arculcsapással felérő inflációs adatra. Szerdán mi lesz? Betiltjuk a piacgazdaságot? Vélemény.","shortLead":"Hétfőn egy árstoppal kapcsolatos fenyegetésre ébredhettünk, kedden egy arculcsapással felérő inflációs adatra. Szerdán...","id":"20250211_inflacio-arstop-ngm-elelmiszerar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0abacfa9-9358-4b39-bd2c-893f28c2d42e.jpg","index":0,"item":"f07110c3-d4bc-49ad-af1e-62d199f31bce","keywords":null,"link":"/360/20250211_inflacio-arstop-ngm-elelmiszerar","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Kefirpolitikával hessegeti a kormány az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán ledolgozza a hátrányt.","shortLead":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán...","id":"20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258.jpg","index":0,"item":"0103d4d9-a019-4edb-b70e-0a163c69b104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","timestamp":"2025. február. 10. 15:20","title":"Olyan lassú ütemben nő a magyar minimálbér, hogy hamarosan Bulgária is a sarkunkra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","shortLead":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","id":"20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389.jpg","index":0,"item":"989fbb16-9d63-4629-8135-cd07a19198db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","timestamp":"2025. február. 10. 13:32","title":"Trump beszünteti az egycentes érmék verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, várhatóan addig dől el a szerkesztőség sorsa. ","shortLead":"Március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, várhatóan addig dől el a szerkesztőség sorsa. ","id":"20250211_Csak-a-februari-fizetes-biztos-a-Szabad-Europanal-mar-a-bezarasra-is-felkeszultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d5fbf3a3-a677-44e6-9ebd-7266875a6305","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Csak-a-februari-fizetes-biztos-a-Szabad-Europanal-mar-a-bezarasra-is-felkeszultek","timestamp":"2025. február. 11. 13:18","title":"Csak a februári fizetés biztos a Szabad Európánál, már a bezárásra is felkészültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges intelligencia dolgozik benne. A vállalat ígérete szerint a továbbfejlesztett modell több téren is érdekes újdonságokat kínál.","shortLead":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges...","id":"20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c.jpg","index":0,"item":"ed6b0610-f077-4cc0-abe6-b20000bfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 10. 20:03","title":"Új rendszer kerül a légkondikba, itt az első ilyen klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ed513e-545d-4a55-9cbf-6c71808cbd1f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Regionális háborúval fenyegetnek a kelet-kongói harcok, melyek a több évtizedes tuszi–hutu ellentétben gyökereznek. A térség rendkívül gazdag fontos fémekben, ami élezheti a konfliktust.","shortLead":"Regionális háborúval fenyegetnek a kelet-kongói harcok, melyek a több évtizedes tuszi–hutu ellentétben gyökereznek...","id":"20250210_keletkongoi-haboru-tuszihutu-viszaly-asvanykincsek-nem-allnak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3ed513e-545d-4a55-9cbf-6c71808cbd1f.jpg","index":0,"item":"30b7bd67-8f55-47c8-a9bc-20e5ac288f2a","keywords":null,"link":"/360/20250210_keletkongoi-haboru-tuszihutu-viszaly-asvanykincsek-nem-allnak-le","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"A Nyugat szigorral és némi pénzmegvonással megállíthatná a kelet-kongói mészárlást, Obamának egyszer már sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Herbert Kickl politikája miatt aggódik az osztrák sajtó, a Bloomberg nem érti, gazdasági szempontból mit vár Orbán Viktor Trump elnökségétől. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Herbert Kickl politikája miatt aggódik az osztrák sajtó, a Bloomberg nem érti, gazdasági szempontból mit vár Orbán...","id":"20250210_Nemzetkozi-lapszemle-trump-patriotak-kickl-orban-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"12b83992-1ace-4f15-94be-b0bae894e59d","keywords":null,"link":"/360/20250210_Nemzetkozi-lapszemle-trump-patriotak-kickl-orban-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 10. 11:20","title":"Nemzetközi lapszemle: Szertefoszlott Budapesten a Dubaj-álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]