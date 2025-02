Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","id":"20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"a7aa8411-b0ae-4b1a-9fbb-480049623112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","timestamp":"2025. február. 11. 07:21","title":"Új körrekordot futott a Xiaomi 1548 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, és hogy hogyan készült a párizsi olimpiára. Mesélt a motivációjáról is, végül bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott.","shortLead":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania...","id":"20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692.jpg","index":0,"item":"64d59c27-95c3-40a0-9072-0c5c102a162d","keywords":null,"link":"/sport/20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","timestamp":"2025. február. 11. 11:51","title":"Milák Kristóf: Megbántottam olyanokat, akiket nem szerettem volna, igyekszem ezen változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó diákok, vagyis a MOME Front performansszal készül, és nem elégszik meg a rektor lépésével. A maga ellen bizalmatlansági szavazást kérő Koós Pál rektor szenátus által támogatott vetélytársa törvényességi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó...","id":"20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78.jpg","index":0,"item":"e28df0ee-d47b-44f0-a79d-282feea6b79b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","timestamp":"2025. február. 11. 10:43","title":"Keményen küzd a MOME rektora, délután eldől, hogy lesz-e forradalom az egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a5bb0-6d46-4616-a09b-fd60c698e3e9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az IBA szerint a NOB megsértette a bokszolónők emberi jogait, amiért engedte indulni a párizsi olimpián Helifet és a tajvani Lint.","shortLead":"Az IBA szerint a NOB megsértette a bokszolónők emberi jogait, amiért engedte indulni a párizsi olimpián Helifet és...","id":"20250211_boksz-okolvivas-iba-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-imane-helif-transznemu-sportolok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a5bb0-6d46-4616-a09b-fd60c698e3e9.jpg","index":0,"item":"fe866fb7-c077-4931-84e2-0dd26d7552e8","keywords":null,"link":"/sport/20250211_boksz-okolvivas-iba-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-imane-helif-transznemu-sportolok-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:28","title":"Imane Helifék miatt pereli be a NOB-ot a nemzetközi bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","shortLead":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","id":"20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186.jpg","index":0,"item":"7e54fe86-4f61-4765-a691-6d0062416782","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","timestamp":"2025. február. 11. 07:25","title":"100 millió helyett 486 millióba kerülnek a pécsi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]