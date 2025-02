Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","shortLead":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","id":"20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f.jpg","index":0,"item":"ab37bd40-db84-47ad-9375-3748d828b985","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","timestamp":"2025. február. 12. 10:31","title":"Megkéseltek egy 21 éves nőt egy dohányboltban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet, de mindenben együttműködik a GVH-val.","shortLead":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet...","id":"20250211_gvh-allegro-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd.jpg","index":0,"item":"19e8a4cc-3384-484e-be43-200f70903bfb","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gvh-allegro-reagalas","timestamp":"2025. február. 11. 17:36","title":"Reagált az Allegro a GVH vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","shortLead":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","id":"20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422.jpg","index":0,"item":"c2e2f0d2-2df3-4a82-924d-95818b78a897","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:50","title":"Jogsértően döntött Pál Norbert kormánybiztos, 84 kárpátaljai menedékes méltányossági kérelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta a kormány és propagandája rosszallását, pedig a bíráknak a törvény szerint Magyarországon is minden joguk megvan a véleménynyilvánításhoz. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke úgy látja, a közbizalmat éppen a szőnyeg alá seprés rombolja, pedig a demokratikus jogállam alapvetése a nyílt diskurzus a közügyekről. Endrédy Zoltán, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja szerint pedig azért van szükség a kiállásra, hogy minden szükséges feltételük meglegyen a munkához.","shortLead":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta...","id":"20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"cab5153f-af85-4e5f-8590-d8ca5cae954d","keywords":null,"link":"/360/20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","timestamp":"2025. február. 12. 11:17","title":"Talárt nem visznek, de nem hagyják magukat megfélemlíteni – így készülnek az utcára vonulni a bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","shortLead":"Az egyik birtok, amelyről szó van, korábban Simicska Lajosé volt.","id":"20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5525d5d-c113-4ff1-a944-291807ce1855.jpg","index":0,"item":"3d0d1760-6d8c-4bfa-a014-d0d4f3cf8aba","keywords":null,"link":"/360/20250212_Meszaros-Simicska-tiszavarkonyi-ontozesi-kozosseg-talentis-agro-eu-penz","timestamp":"2025. február. 12. 12:45","title":"Amint felbukkant a láthatáron 65 milliárd forintnyi EU-pénz öntözésre, Mészáros cégei már ugrottak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2fef39-a4a5-4c59-9414-dc93f32e7b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kulcs a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A kulcs a mesterséges intelligencia.","id":"20250212_Elarulta-Geszti-Peter-hogyan-tudott-onmaga-gyerekkori-enjevel-beszelgetni-a-koncerten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab2fef39-a4a5-4c59-9414-dc93f32e7b85.jpg","index":0,"item":"817a9082-2e5b-4bb5-838d-ebaecc7a539d","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Elarulta-Geszti-Peter-hogyan-tudott-onmaga-gyerekkori-enjevel-beszelgetni-a-koncerten","timestamp":"2025. február. 12. 14:50","title":"Elárulta Geszti Péter, hogyan tudott önmaga gyerekkori énjével beszélgetni egy koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író is felszólalt merénylőjének perén.","shortLead":"Az író is felszólalt merénylőjének perén.","id":"20250211_Salman-Rushdie-Oriasi-fajdalmat-es-sokkot-ereztem-es-tudataban-voltam-annak-hogy-hatalmas-mennyisegu-verben-fekszem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"dd3b0b86-c8be-48d5-9154-8096bcd9aa9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_Salman-Rushdie-Oriasi-fajdalmat-es-sokkot-ereztem-es-tudataban-voltam-annak-hogy-hatalmas-mennyisegu-verben-fekszem","timestamp":"2025. február. 11. 19:14","title":"Salman Rushdie: Óriási fájdalmat és sokkot éreztem, és tudtam, hogy hatalmas mennyiségű vérben fekszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06e20da-42e9-4067-8d2a-400d6ea0f2f1","c_author":"HVG Pszichológia 360","category":"360","description":"Közhely, hogy a kutyák és gazdáik hasonlítanak egymásra. De ettől még igaz lehet, mutatta ki a Jenai Egyetem pszichológiai kutatócsoportja.","shortLead":"Közhely, hogy a kutyák és gazdáik hasonlítanak egymásra. De ettől még igaz lehet, mutatta ki a Jenai Egyetem...","id":"20250211_hvg-kutyak-gazdaik-hasonlosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c06e20da-42e9-4067-8d2a-400d6ea0f2f1.jpg","index":0,"item":"943d9273-8318-4067-8580-79232a42c4d7","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-kutyak-gazdaik-hasonlosag","timestamp":"2025. február. 11. 16:00","title":"Kiderült, hogyan választanak kutyát az emberek – a hasonlóság meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]