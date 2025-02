Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","shortLead":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","id":"20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"c76ec6e4-f693-4994-b5ca-353768f1d9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","timestamp":"2025. február. 13. 07:44","title":"Szijjártó reményről ír Putyin és Trump telefonbeszélgetése kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4950c-2712-40ed-ab07-78344549f17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb adásából, melyben a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával Kacskovics Mihály Béla beszélgetett, kiderül.","shortLead":"Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb...","id":"20250213_Fulke-podcast-Ligeti-Miklos-Transparency-International-Korrupcio-Erzekelesi-Index-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f4950c-2712-40ed-ab07-78344549f17b.jpg","index":0,"item":"92474352-63eb-4d40-9fe7-5ddb7f4e5c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Fulke-podcast-Ligeti-Miklos-Transparency-International-Korrupcio-Erzekelesi-Index-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 19:58","title":"„Nem lehet egyik napról a másikra leváltani ezt a rendszert” – Ligeti Miklós a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","shortLead":"A miniszterelnök Dubajban beszélget rajongójával.","id":"20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f80fc59-df67-42f0-a954-b305a901a578.jpg","index":0,"item":"2ae20bf8-2a47-4605-b708-9eefad077512","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_orban-viktor-dubaj-world-governments-summit-tucker-carlson","timestamp":"2025. február. 12. 17:29","title":"Orbán Viktor elutazott az első Tucker Carlson Csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból érkező fenyegetést is kivédeni.","shortLead":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból...","id":"20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1.jpg","index":0,"item":"6c015baa-91f7-4177-93c1-8e10c68998ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","timestamp":"2025. február. 14. 16:03","title":"Mint a csalókód egy játékban, olyan az új kínai rakétaelhárító rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","shortLead":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","id":"20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839.jpg","index":0,"item":"d47fb72b-c3af-4ddf-abed-78b3dd568a92","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","timestamp":"2025. február. 13. 10:35","title":"Új erőmű épül Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","shortLead":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","id":"20250214_Legnepszerubb-autoszinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894.jpg","index":0,"item":"57989542-48f8-4703-aeb2-bce657ea7b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Legnepszerubb-autoszinek","timestamp":"2025. február. 14. 08:18","title":"Minden harmadik autó fehér a világon, mellette ezek a legnépszerűbb autószínek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros kárt okozott.","shortLead":"A férfi tolatva próbálta meg elhagyni a kereszteződést, az nem jutott eszébe, hogy előre induljon el. Százezer dolláros...","id":"20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36deaaaf-6bdc-4ff2-af15-f7424348cbd0.jpg","index":0,"item":"5526a1f1-7629-4f63-bba1-21c631f93864","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_vonat-auto-utkozes-baleset-vasuti-atjaro-autos-video","timestamp":"2025. február. 13. 09:31","title":"Ráhajtott a sínekre a pirosnál, lecsukódott mögötte a sorompó, aztán jött a vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs időszak is jégre került. A Deloitte iparági felmérése alapján még megvalósulhat a hazai jegybank elképzelése is a pénzpiacokról, de nem szükségszerű végkifejlet. Alig volt kifizetetlen törlesztő, jól állnak a bankok.","shortLead":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs...","id":"20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d.jpg","index":0,"item":"3ec94cd0-c54f-44e8-adf9-aa6d5447ac6b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","timestamp":"2025. február. 13. 16:28","title":"Akármilyen bizonytalan a gazdasági helyzet, a bankok jó helyzetben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]