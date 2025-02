Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez hasonló a Földön is kialakul.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez...","id":"20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"407c37ee-897b-4f22-a7e1-e03e85d35a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","timestamp":"2025. február. 13. 19:03","title":"Világító felhők jelentek meg a Mars egén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy az amerikai elnök korábban már belengette, ha egy ország vámot vet ki az USA termékeivel szemben, az Egyesült Államok automatikusan kiveti a viszontsarcot. A bosszúvám-mechanizmus sem egyből élesedik, csak április elején, de Narendra Modi már most megértette az üzenetet.","shortLead":"Ahogy az amerikai elnök korábban már belengette, ha egy ország vámot vet ki az USA termékeivel szemben, az Egyesült...","id":"20250214_Donald-Trump-bosszuvamok-kolcsonos-vamok-India-Narendra-Modi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7.jpg","index":0,"item":"8f963eed-77b1-47be-9108-03052c7b41d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_Donald-Trump-bosszuvamok-kolcsonos-vamok-India-Narendra-Modi","timestamp":"2025. február. 14. 12:26","title":"Trump bemutatta a bosszúvámokról szóló tervét, India pedig egyből fejet is hajtott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5a942c-2cca-4318-926f-ce9f0a46c250","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A vezetőedző elégedett volt a játékosai hozzáállásával.","shortLead":"A vezetőedző elégedett volt a játékosai hozzáállásával.","id":"20250213_ferencvaros-europa-liga-robbie-keane-varga-barnabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5a942c-2cca-4318-926f-ce9f0a46c250.jpg","index":0,"item":"5007c843-eb8a-45df-a9c3-699071317f43","keywords":null,"link":"/sport/20250213_ferencvaros-europa-liga-robbie-keane-varga-barnabas","timestamp":"2025. február. 13. 22:35","title":"Robbie Keane az El-győzelem után: Még csak a félidőben vagyunk, nem szabad elszállnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi minisztériummal. Ráadásul mindez Trump idején történt. ","shortLead":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi...","id":"20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1.jpg","index":0,"item":"75b86b29-a3ad-488e-b107-7e4e0b237fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","timestamp":"2025. február. 14. 14:18","title":"Kovács Zoltán páros lábbal akart beleszállni a Reutersbe, de a válaszukat biztosan nem teszi ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában szigorítana a lakáshitelek árjellegű feltételein, azaz drágítaná a lakáscélú kölcsönöket. De nem eszik ilyen forrón a kását, mennyire lehet reális egy komolyabb kamatemelés?","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában...","id":"20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"e5e7a95e-7f62-4b26-a064-a30f3dc4ad1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 14. 05:38","title":"Egyre több jel utal erre, de tényleg drágulni fognak a lakáshitelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f32885-9774-42ee-8a07-05c1f0e27638","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden egyes játék apró részletére figyelemmel volt az a videós, aki egy 32 perces videóban mutatta be, hogyan nézhet ki a Mario-játékokból ismert bolygó.","shortLead":"Minden egyes játék apró részletére figyelemmel volt az a videós, aki egy 32 perces videóban mutatta be, hogyan nézhet...","id":"20250213_super-mario-jatek-vilag-terkep-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2f32885-9774-42ee-8a07-05c1f0e27638.jpg","index":0,"item":"b70b4877-b029-48f9-9690-954024822d15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_super-mario-jatek-vilag-terkep-video","timestamp":"2025. február. 13. 18:03","title":"Hiánypótló: 100 nap alatt sikerült összerakni a Mario-világ térképét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","shortLead":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","id":"20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"f450ede2-1114-4daf-848f-1d2236d159c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","timestamp":"2025. február. 15. 08:33","title":"Szürreális ok miatt tiltja ki Trump az AP hírügynökséget a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Meglátjuk, hogy reagál a kezelésre” – mondta a szentszéki szóvivő.","shortLead":"„Meglátjuk, hogy reagál a kezelésre” – mondta a szentszéki szóvivő.","id":"20250215_Egyelore-korhazban-marad-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"269fcad7-c3de-467b-958e-3e3976635c6f","keywords":null,"link":"/elet/20250215_Egyelore-korhazban-marad-Ferenc-papa","timestamp":"2025. február. 15. 14:57","title":"Egyelőre kórházban marad Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]