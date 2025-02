Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66d53088-f932-4f16-961a-ebbaaaa99257","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Barnabás a visszavágón nem játszhat a Victoria Plzen ellen, mert sárga lapot kapott. ","shortLead":"Varga Barnabás a visszavágón nem játszhat a Victoria Plzen ellen, mert sárga lapot kapott. ","id":"20250213_ferencvaros-victoria-plzen-europa-liga-gyozelem-varga-barnabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d53088-f932-4f16-961a-ebbaaaa99257.jpg","index":0,"item":"e1d73d84-fb18-4261-921d-470055d227ea","keywords":null,"link":"/sport/20250213_ferencvaros-victoria-plzen-europa-liga-gyozelem-varga-barnabas","timestamp":"2025. február. 13. 20:48","title":"Kapuscsere után is győzni tudott a Fradi az El-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c05d151-ff91-4456-8789-d7135c6277db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szakértők szerit az üzemanyagok árának fele adótartalom Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerit az üzemanyagok árának fele adótartalom Magyarországon.","id":"20250214_uzemanyag-arak-benzin-dizel-adok-arcsokkentes-70-80-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c05d151-ff91-4456-8789-d7135c6277db.jpg","index":0,"item":"578c002d-ed7a-4b41-8093-a2e0850973f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_uzemanyag-arak-benzin-dizel-adok-arcsokkentes-70-80-forint","timestamp":"2025. február. 14. 08:05","title":"70-80 forinttal is olcsóbb lehetne a benzin és a dízel, ha a kormány nem adóztatná szét az üzemanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Tisza Párt elnöke a HVG-nek adott nyilatkozatában visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett több millió forintot a tőzsdén, egyben jelezte, hogy pert indít az ezt állító sajtótermékek ellen. Állítása szerint több nappal azután vásárolt Opus-részvényeket, hogy hivatalosan is bejelentették az árfolyamot felhajtó intézkedést. Azt mondta, az adóbevallásai bizonyítják, hogy az elmúlt években mennyi nyereséget ért el a tőzsdézéssel. Elmondta azt is, pontosan milyen részvényei voltak, és mi van még most is a tulajdonában.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a HVG-nek adott nyilatkozatában visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes...","id":"20250213_magyar-peter-reszvenyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fc4dfdb8-0166-4791-84af-56a0d629c93b","keywords":null,"link":"/360/20250213_magyar-peter-reszvenyei","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Magyar Péter a HVG-nek: Nem történt bennfentes kereskedés, ezt a banki kimutatásaim is bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk egy-két videóba, majd amikor érezzük, hogy kezd leragadni a szemünk, magunk mellé tesszük a telefont, és már alszunk is. Ártalmatlan esti rituálénak tűnik, mégis több káros hatása lehet.","shortLead":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk...","id":"20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962.jpg","index":0,"item":"60611b48-783d-4cce-9be1-c5450630d4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","timestamp":"2025. február. 13. 06:45","title":"Tényleg veszélyes a telefonunk mellett elaludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is beszélt orosz kollégájával.","shortLead":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is...","id":"20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cb08d31e-0dcc-4fc4-8e64-75ed38b6f638","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 18:35","title":"Trump beszélt Putyinnal, az a terv, hogy meglátogatják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni az edzés minden percéből, mint az erősebb nem képviselői.","shortLead":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni...","id":"20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1.jpg","index":0,"item":"e3c6d2d9-7a01-4c4e-9456-d1c0a3fdfd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","timestamp":"2025. február. 14. 14:03","title":"Még nem tudni, hogy miért, de a nők kevesebb edzésből is jobban profitálnak, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2451de-33f9-4b14-a4d9-496c0a520004","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt rakták össze azt a honlapot, ami az ígéret szerint az amerikai kormányzat költségcsökkentését segítene nyomon követni. A gond csak az, hogy minimális jártassággal bárki azt csinál vele, amit akar.","shortLead":"Néhány nap alatt rakták össze azt a honlapot, ami az ígéret szerint az amerikai kormányzat költségcsökkentését segítene...","id":"20250214_elon-musk-doge-hivatal-weboldal-adatbazis-biztonsag-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc2451de-33f9-4b14-a4d9-496c0a520004.jpg","index":0,"item":"6041685f-3946-43ea-81ed-db334284704f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_elon-musk-doge-hivatal-weboldal-adatbazis-biztonsag-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 14. 15:30","title":"Ez kínos: bárki átírhatja Elon Musk erőminisztériumának weboldalát, szakemberek szerint fércmunka az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","shortLead":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","id":"20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"942f3bd4-116c-486e-a292-4456ab91ae6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","timestamp":"2025. február. 13. 08:33","title":"KSH: 51 százalékkal zuhant vissza a magyar akkugyártás, 21 százalékkal a járműipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]