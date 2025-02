Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","shortLead":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","id":"20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7.jpg","index":0,"item":"6afe8722-2a21-479c-afe8-a4c5d2a47197","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","timestamp":"2025. február. 17. 10:35","title":"Óriásit hasalt a Covid elleni oltásokat gyártó Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak a cégébe szállt be, és lett a nemrég nyílt IDA Bistro tulajdonosa. Azt mondja, tényleg nem nehéz éttermet nyitni, életben tartani viszont igen. HVG-portré.","shortLead":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér...","id":"20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083.jpg","index":0,"item":"421b0f43-8184-47cb-93c0-e8591fa11e3b","keywords":null,"link":"/360/20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. február. 15. 16:00","title":"Andrusch Dániel étterem-tulajdonos: „Mindenki azt gondolja, hogy a vendéglátáshoz bárki ért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Eközben az oroszok és az amerikaiak Szaúd-Arábiában tárgyalnak Ukrajnáról. Kijevet egyik találkozóra sem hívták meg.","shortLead":"Eközben az oroszok és az amerikaiak Szaúd-Arábiában tárgyalnak Ukrajnáról. Kijevet egyik találkozóra sem hívták meg.","id":"20250216_parizs-csucstalalkozo-ukrajna-szaud-arabia-beketargyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b.jpg","index":0,"item":"d087c369-fc40-49ff-82f7-a82430f2daa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_parizs-csucstalalkozo-ukrajna-szaud-arabia-beketargyalas-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:28","title":"Hétfőn Párizsban próbálják meg kitalálni az európai vezetők, mit kezdjenek Washington fenyegetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deabd3ef-04fa-402e-9c8a-18b4786f5c7b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hízelgéscunami, részvénynyilvánítás, békeipar, mutyibajnokság, kólásdoboz.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250216_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deabd3ef-04fa-402e-9c8a-18b4786f5c7b.jpg","index":0,"item":"fc4675bb-0181-4f45-b637-4a8a7273ceec","keywords":null,"link":"/360/20250216_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","timestamp":"2025. február. 16. 17:30","title":"Az én hetem: A sóvárgás kínzó tud lenni, de Lackfi Jánosnak van receptje ez ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban elfogadott törvény s az arra reagáló ellenintézkedések lefagyasztották a nemzetközi kereskedelmet, elmélyítették a gazdasági világválságot, ezzel hozzájárultak a szélsőségesek megerősödéséhez.","shortLead":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban...","id":"20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a.jpg","index":0,"item":"f127b714-3885-4740-8c5c-6579166819eb","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","timestamp":"2025. február. 16. 08:30","title":"Az USA utolsó vámháborújának csak vesztesei voltak, de Trumpot ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8","c_author":"Bábel Vilmos - Bokros Dorottya","category":"itthon","description":"Berúgta a kampánymotort szombati kongresszusán a Tisza Párt. Az eseményen ott voltak a HVG tudósítói, megszólaltattuk Magyar Péter pártelnököt is, akit többek között arról kérdeztünk, kértek-e segítséget a lengyel kormánypárttól és hogy milyen az együttműködés az Európai Néppárttal.","shortLead":"Berúgta a kampánymotort szombati kongresszusán a Tisza Párt. Az eseményen ott voltak a HVG tudósítói, megszólaltattuk...","id":"20250216_tisza-part-kongresszus-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8.jpg","index":0,"item":"18e6a443-0740-4f94-a42e-a51e8589a984","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_tisza-part-kongresszus-video-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 08:19","title":"„Ilyen a Fidesz óta nem volt”: a Tisza-kongresszus 3 percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg az inflációnk; folytatódik Trump fenyegetőzése már nem csak a vámok, hanem Ukrajna ügyében is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg...","id":"20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090.jpg","index":0,"item":"a78dec13-5050-4346-a9da-1d737e12ba0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 07:00","title":"És akkor az inflációnál csak a korrupcióban előzzük jobban Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","shortLead":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","id":"20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"4b589590-d5de-4078-b88a-13884776497f","keywords":null,"link":"/360/20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 09:00","title":"AP-elemzés: A trumpi Amerika és az orbáni Magyarország – mint zsák a foltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]