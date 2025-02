Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A meghívás ténye azért is érdekes, mert a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli kormányfő ellen, ami elvben kötelezné a végrehajtásra a német hatóságokat.","shortLead":"A meghívás ténye azért is érdekes, mert a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli...","id":"20250224_merz-netanjahu-buntetobirosag-meghivas-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"a6687904-16c2-40be-8115-fcc224a53981","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_merz-netanjahu-buntetobirosag-meghivas-nemetorszag","timestamp":"2025. február. 24. 15:52","title":"Friedrich Merz meghívta Németországba Benjamin Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777.jpg","index":0,"item":"d74a4704-394a-4514-863e-15b59e500d38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","timestamp":"2025. február. 25. 07:59","title":"930 lóerő talán már elég lehet a biturbó V8-as Porsche SUV-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f210227-8b86-4d61-9121-d53dec277462","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Maserati GranCabrio új belépőszintű modellje, melynek 3 literes 6 hengeres motorja közel 500 lóerős.","shortLead":"Megérkezett a Maserati GranCabrio új belépőszintű modellje, melynek 3 literes 6 hengeres motorja közel 500 lóerős.","id":"20250224_biturbo-v6-kabriot-a-nepnek-olcsobb-uj-maserati-grancabrio-kabrio-mutatkozott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f210227-8b86-4d61-9121-d53dec277462.jpg","index":0,"item":"79ecd000-0f0d-4ea4-98ef-de3afc20a7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_biturbo-v6-kabriot-a-nepnek-olcsobb-uj-maserati-grancabrio-kabrio-mutatkozott-be","timestamp":"2025. február. 24. 08:41","title":"Biturbó V6 kabriót a népnek: olcsóbb új Maserati kabrió mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0d220e-30c9-4a3f-b2c2-46ee60ca3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután egy órakor ismét beszédet mond a miniszterelnök.","shortLead":"Délután egy órakor ismét beszédet mond a miniszterelnök.","id":"20250224_Hetfon-megkezdodik-a-parlament-tavaszi-ulesszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c0d220e-30c9-4a3f-b2c2-46ee60ca3c0e.jpg","index":0,"item":"c42ea94e-ecfc-472c-8f07-87d4f4229fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hetfon-megkezdodik-a-parlament-tavaszi-ulesszaka","timestamp":"2025. február. 24. 07:17","title":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két hónappal karácsony után sem jutottak el a Tisza Párt adományai a gyermekotthonokba, Magyar Péter és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár ezúttal a Facebookon feszült egymásnak.","shortLead":"Két hónappal karácsony után sem jutottak el a Tisza Párt adományai a gyermekotthonokba, Magyar Péter és Fülöp Attila...","id":"20250225_magyar-peter-fulop-attila-gyermekotthon-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab.jpg","index":0,"item":"c30e9177-4415-42f7-9bfb-99b46ca95dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_magyar-peter-fulop-attila-gyermekotthon-ajandek","timestamp":"2025. február. 25. 12:51","title":"Magyar Péter szerint az államtitkár azzal fenyegetőzött, hogy utcára rakják a gyermekotthonba szánt ajándékokat, ha nem szállítják el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","shortLead":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","id":"20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"419de697-2460-4ef3-94f1-9c4de1aadf10","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","timestamp":"2025. február. 25. 07:46","title":"Több kormánybiztost is kinevezett Orbán, visszatért Palkovics László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]