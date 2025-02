Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt nehéz lesz tartani.","shortLead":"A hitelminősítő szerint az államadósság nőni fog, az EU-tól továbbra is alig jön majd pénz, míg a költségvetési hiányt...","id":"20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"24e5bf00-fd6f-4b5c-b8ef-d54a3839d9d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_sp-kormany-valasztasi-osztogatas","timestamp":"2025. február. 25. 18:09","title":"Az S&P szerint kockázatos a kormány bejelentett választási osztogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül a kedvezményben.","shortLead":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül...","id":"20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99.jpg","index":0,"item":"8ef9abab-1397-4f90-815d-cf0ddda25542","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 24. 16:37","title":"Az Adótanácsadók Egyesülete az szja-mentességről: A Kutyapárt ígéreteire hajaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83369622-c39f-4ba0-915e-62c328cac852","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint a búza és a kukorica génszerkesztésével ugyanolyan, Q10 koenzimben gazdag növényt lehet előállítani, ahogy azt a rizzsel sikerült megcsinálni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint a búza és a kukorica génszerkesztésével ugyanolyan, Q10 koenzimben gazdag növényt lehet...","id":"20250224_q10-koenzim-fogyasztasa-rizs-sziv-es-errendszeri-megbetegedes-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83369622-c39f-4ba0-915e-62c328cac852.jpg","index":0,"item":"50c2a47f-3425-43b3-9447-b82e3bb40cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_q10-koenzim-fogyasztasa-rizs-sziv-es-errendszeri-megbetegedes-genmodositas","timestamp":"2025. február. 24. 13:03","title":"Megcsinálták a kínai szuperrizst, segíthet kivédeni a szívbetegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csökkentek a bevételek, nőttek a kiadások.","shortLead":"Csökkentek a bevételek, nőttek a kiadások.","id":"20250224_Kifejtette-az-NGM-hogyan-jott-ossze-a-szokatlan-koltsegvetesi-hiany-januarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"3e6cd68a-bebf-49e8-b0ab-7c55dfe1edcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Kifejtette-az-NGM-hogyan-jott-ossze-a-szokatlan-koltsegvetesi-hiany-januarban","timestamp":"2025. február. 24. 14:52","title":"Kifejtette az NGM, hogyan jött össze a szokatlan költségvetési hiány januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett több millió forintot a tőzsdén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett...","id":"20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"020221bd-465a-4ef5-a3c3-5e28b211b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 24. 19:06","title":"Vizsgálja az ügyészség Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négy év, négy korcsoport.","shortLead":"Négy év, négy korcsoport.","id":"20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b.jpg","index":0,"item":"92b4998b-17eb-441b-93bc-0df8cbcbb197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","timestamp":"2025. február. 24. 13:38","title":"Orbán Viktor bejelentette a pontos ütemtervet a kétgyerekes anyák adómentességére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis kiderült, hogy az ókori egyiptomi múmiak még mindig kellemes illatúak.","shortLead":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis...","id":"20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9.jpg","index":0,"item":"a1182f64-42ba-4297-9168-9dcfda97bf47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 25. 08:03","title":"Mit gondol, milyen egy 5000 éves egyiptomi múmia szaga? Meglepő a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határozatot így is elfogadták.","shortLead":"A határozatot így is elfogadták.","id":"20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3.jpg","index":0,"item":"2a407a85-4354-472b-a9f4-cd340f63aca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 19:54","title":"Az USA mellett Magyarország is nemmel szavazott az Oroszországot elítélő ENSZ-határozatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]