[{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb Köztársaság megkezdi kivonulását a szövetségi intézményekből. Emellett ismét felvetette az országrész elszakadásának lehetőségét.","shortLead":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb...","id":"20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"34474be2-1dcc-45d2-8486-d1d50845dcb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","timestamp":"2025. február. 28. 08:47","title":"A Banja Luka-i parlament megszavazta a boszniai szerb igazságügyi rendszernek a szövetségitől való elszakadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times érdeklődését is felkeltette a sajátos társbérlet.","shortLead":"A New York Times érdeklődését is felkeltette a sajátos társbérlet.","id":"20250226_200-Barbie-babaval-el-egyutt-a-muvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f.jpg","index":0,"item":"501128d3-17ce-41e1-8945-76367329584c","keywords":null,"link":"/elet/20250226_200-Barbie-babaval-el-egyutt-a-muvesz","timestamp":"2025. február. 26. 14:45","title":"200 Barbie babával él együtt egy New York-i művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak a világon elsőként sikerült elérniük, hogy a gázerőmű működése során keletkező gőzzel elektromos áramot tudjanak termelni. De nem ez az egyetlen nagy durranás.","shortLead":"Koreai kutatóknak a világon elsőként sikerült elérniük, hogy a gázerőmű működése során keletkező gőzzel elektromos...","id":"20250226_szen-dioxid-levalasztas-gazeromu-energiatermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5.jpg","index":0,"item":"6584efa4-8f71-45e6-b389-33badac41d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_szen-dioxid-levalasztas-gazeromu-energiatermeles","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"–150 000 tonna szén-dioxid évente: rekordot állított fel az újfajta gázerőmű Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c8b533-27f1-4285-abdb-90e80c33deec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretesek lehetnek az ehető gombák az anyagcsere és a vércukorszint szabályozásában – derül ki a Semmelweis Egyetem új tanulmányából, mely szerint a gyógyhatású gombák bioaktív vegyületei megelőzhetik vagy mérsékelhetik az inzulinrezisztenciát.","shortLead":"Ígéretesek lehetnek az ehető gombák az anyagcsere és a vércukorszint szabályozásában – derül ki a Semmelweis Egyetem új...","id":"20250226_gyogyhatasu-gombak-inzulinrezisztencia-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c8b533-27f1-4285-abdb-90e80c33deec.jpg","index":0,"item":"42778d91-e085-490b-8029-3c435feac635","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_gyogyhatasu-gombak-inzulinrezisztencia-kezelese","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"Az ön konyhájában is ott lehet az inzulinrezisztencia kezelésének egyik fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azzal magyarázta a vámok kivetését, hogy továbbra is ömlik a kábítószer az Egyesült Államokba.","shortLead":"Az amerikai elnök azzal magyarázta a vámok kivetését, hogy továbbra is ömlik a kábítószer az Egyesült Államokba.","id":"20250227_trump-marcius-4-vedovamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"71560676-ae36-4c6a-a8f4-06d02fac073f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_trump-marcius-4-vedovamok","timestamp":"2025. február. 27. 19:01","title":"Trump: Március 4-től élesednek a védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső egy méteres talajrétegből 20–80 milliméter nedvesség hiányzik.","shortLead":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső...","id":"20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"32db0cf0-e8aa-4982-8009-14a186d50c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","timestamp":"2025. február. 27. 15:35","title":"Jól jött, hogy kemény fagyok voltak, de esőből sokkal több kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter úgy csinált, mintha Orbán Viktor valahol egészen máshol lenne. ","shortLead":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter...","id":"20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549.jpg","index":0,"item":"e470e510-4be5-4378-a9f4-32152f589ce8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 26. 15:48","title":"Szijjártó Péternek az EU-ról is az oroszok jutnak eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","shortLead":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","id":"20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e.jpg","index":0,"item":"4ef5cd65-dcb6-4913-8da6-408dbe53c2bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 20:50","title":"Közös nyilatkozatban álltak ki a magyar médiumok képviselői a sajtószabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]