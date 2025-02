Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan világban nőnek fel, ahol a mesterséges intelligencia tényleg a mindennapok része lesz, és korántsem ez az egyetlen kihívás. Kérdés, mennyire lehet általánosítani a nemzedékekről, és mennyire állják meg a helyüket a vad előrejelzések. ","shortLead":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan...","id":"20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"2bc4d183-4e43-404f-a2e3-566d1c68c9c7","keywords":null,"link":"/360/20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Béták, szevasztok! Küszöbön az újabb generációváltás, de mit remélhetünk a ma születő nemzedéktől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","id":"20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"51e5fa05-d8ed-44d9-8106-c4298b71f48e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"Hamarosan elhagyhatja a börtönt a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","shortLead":"A tető szigetelésén dolgoztak, amikor a tragédia történt.","id":"20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0566f0bf-2754-4370-816b-b5f6b1b69dbd.jpg","index":0,"item":"175e5f95-bdd9-4f22-8d58-9fecd0765eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lezuhant-munkas-miskolc-panelhaz-teto","timestamp":"2025. február. 26. 15:46","title":"Lezuhant egy munkás Miskolcon egy panelház tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy nemrég megszavazott törvény szerint aki kilép a titkosszolgálatoktól, azt még két évig hazugságvizsgálatra kötelezhetik, és ez nem minden: akik állományban vannak, azoknak például be kell számolni arról, hol járnak munkaidejük letelte után, a szabályoknak ezzel pedig nincs vége. Így jött a kérdés, hogyan sztrájkolna például James Bond vagy egy alvóügynök, mit tehet az a titkosszolga, aki erotikus nyaralásra utazna, és vajon nekünk gyanút kell-e fogni, ha valaki munkahelyének Az élet iskoláját vagy a Rozsdás Rákollót jelöli meg? ","shortLead":"Egy nemrég megszavazott törvény szerint aki kilép a titkosszolgálatoktól, azt még két évig hazugságvizsgálatra...","id":"20250226_duma-aktual-titkosugynokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"1aef5ce2-f6fd-4220-a075-b9fe9dc8f15c","keywords":null,"link":"/360/20250226_duma-aktual-titkosugynokok","timestamp":"2025. február. 26. 18:45","title":"Duma Aktuál: Akár nyaralnának, akár verset írnának, nincsenek könnyű helyzetben a magyar titkosszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő előfizetést is jóváhagyott, így rendszeresen megterhelhetik a számláját.","shortLead":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő...","id":"20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55.jpg","index":0,"item":"dbc562b1-dee4-4a9d-b0a1-616de4535430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Figyelmeztet az MNB: új online csalás terjed, ha nem figyel, rendszeresen pénzt emelhetnek le a számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","shortLead":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","id":"20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"7ff277e5-91d9-4c56-a182-57c803b031bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","timestamp":"2025. február. 28. 12:22","title":"Trump egy évvel meghosszabbított több Oroszországot sújtó szankciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői gárdával – a jelek szerint az új műsorhoz új férfi kell. Közben a kínai egyetem budapesti kampuszáról szóló megállapodás továbbra is érvényben van.","shortLead":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői...","id":"20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a.jpg","index":0,"item":"c0f15557-9b17-47ee-b955-2cca1b5dab75","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 11:40","title":"A Fudan Alapítvány halott, a kínai egyetemi projekt nem teljesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]