Kösz, jól: A szépészeti beavatkozás olyan, mint az edzés

[{"available":true,"c_guid":"47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","shortLead":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","id":"20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3.jpg","index":0,"item":"94df1c61-7b01-40bb-b121-738dcd30c3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","timestamp":"2025. február. 28. 18:30","title":"Szombaton elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása, ezekkel a változásokkal kell számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva, hogy a vonatgázolás okozta sérülések elfedik a bántalmazások nyomait is. ","shortLead":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva...","id":"20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"59ff373a-8388-4937-9b50-bfbdbd92502f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","timestamp":"2025. február. 28. 11:27","title":"25 éve vonatbalesetnek álcázták a kecskeméti kidobók, hogy agyonvertek egy férfit, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","shortLead":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","id":"20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"62888904-65e6-48c5-9ab1-a4ecfed87ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","timestamp":"2025. február. 28. 21:51","title":"Orbán Viktor szerint Donald Trump ma bátran kiállt a béke mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","shortLead":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","id":"20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"6cd7940b-8464-4788-8757-0b0ddd40ee86","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","timestamp":"2025. március. 01. 10:35","title":"Tűzszünetet hirdetett Törökországgal a Kurdisztáni Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a059449-99e7-49b9-8dc0-f27853e2a7d2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egész pályás védekezésbe szorul a Fidesz, aminek leglátványosabb bizonyítéka, hogy a falvak lakóit is célba vette Orbán Viktor a 2026-os kampányt felvezető kommunikációjában. Pénzt adnak a kocsmáknak, az idős falusiaknak, de a Fidesz évtizedes vidékpolitikájának haszonélvezői korántsem a falvak, hanem azok a földbirtokosok, akiket az „állami földrablás” során helyzetbe hoztak a helyi gazdálkodókkal szemben.","shortLead":"Egész pályás védekezésbe szorul a Fidesz, aminek leglátványosabb bizonyítéka, hogy a falvak lakóit is célba vette Orbán...","id":"20250228_fidesz-videkpolitika-orban-igeretek-allami-foldrablas-bekoltozok-latszat-projektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a059449-99e7-49b9-8dc0-f27853e2a7d2.jpg","index":0,"item":"26bc55c9-e370-4193-9c39-a215ded3ca6b","keywords":null,"link":"/360/20250228_fidesz-videkpolitika-orban-igeretek-allami-foldrablas-bekoltozok-latszat-projektek","timestamp":"2025. február. 28. 06:30","title":"A falu adja a másikat – Orbán lohol a vidéki szavazói után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának helymegjelölését, ha tibeti műkincset tesznek közzé. A tibeti jogvédők tiltakoznak, tüntetéseket szerveznek, de csak kisebb engedményeket sikerült elérni az Európában egyre erősebb kínai lobbival szemben.","shortLead":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának...","id":"20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482.jpg","index":0,"item":"2ed1f735-9476-49ca-aa7e-9dbef5270505","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","timestamp":"2025. február. 28. 09:46","title":"Kínai nyomásra dúl a névháború az európai múzeumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi kincseiről, és cserébe a jövőben is adna valamiféle segítséget az orosz megszállás alatt álló országnak. De ezt Oroszország sem nézi tétlenül, Vlagyimir Putyin ráígért az ukrán ajánlatra, és külön embert állított az amerikai fejek elcsavarására – miközben még a Zelenszkij által vágyott biztonsági garanciák sorsa is ködös.","shortLead":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi...","id":"20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"066fd71b-c06b-4031-b27a-67503e1348bd","keywords":null,"link":"/360/20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","timestamp":"2025. február. 28. 11:55","title":"Putyin megtalálta az új intézőemberét, akivel kisiklatná Trump és Zelenszkij ásványmegállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","shortLead":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","id":"20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"206fc322-1c7f-44c8-a69c-271ce2705a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 12:05","title":"Izrael meghosszabbította volna a tűzszünet első szakaszát, a Hamász nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]