Ismét apa lett Elon Musk, immár tizennegyedszer. A milliárdosnak, aki a kormányzat hatékonyságának javításáért felelős testületet, a DOGE-t is irányítja, fia született, akit Seldon Lycurgus névre kereszteltek.

A hírt az édesanya, Shivon Zilis osztotta meg X-en. Zilis a Neuralink egyik vezetője, Muskkal már három közös gyermekük van.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️