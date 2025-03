Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"63ce0607-342e-458e-bd5f-c18bb1a2ab41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A húsz fokot is meghaladja a várható hőmérséklet.","shortLead":"A húsz fokot is meghaladja a várható hőmérséklet.","id":"20250306_nyari-idojaras-hetvege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ce0607-342e-458e-bd5f-c18bb1a2ab41.jpg","index":0,"item":"a82d609d-0dfc-49e5-8aa5-ee360b5d4b70","keywords":null,"link":"/elet/20250306_nyari-idojaras-hetvege","timestamp":"2025. március. 06. 15:18","title":"Szinte már nyári hétvégénk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5db80c0-662c-4b7c-a584-566e4b46a1a5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Alpine A390 a Renault sportos almárkájának első szabadidő-autója.","shortLead":"Az elektromos Alpine A390 a Renault sportos almárkájának első szabadidő-autója.","id":"20250306_ime-a-franciak-porsche-macan-rivalisa-a-legujabb-alpine-a390","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5db80c0-662c-4b7c-a584-566e4b46a1a5.jpg","index":0,"item":"fd4a9044-f443-47a7-af0a-00effeffa2fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_ime-a-franciak-porsche-macan-rivalisa-a-legujabb-alpine-a390","timestamp":"2025. március. 06. 08:41","title":"Íme a franciák Porsche Macan riválisa, a legújabb Alpine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","shortLead":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","id":"20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"63b020f8-58d3-4592-b0e3-26a8c5d29aab","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","timestamp":"2025. március. 05. 07:12","title":"Tízméteres lángok csaptak fel a szegedi szemétlerakóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel alighanem a legizgulósabb gyerekekbe is sikerül lelket önteni.","shortLead":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel...","id":"20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f.jpg","index":0,"item":"c4ed0362-f429-4cb9-9ff3-c29c6991b784","keywords":null,"link":"/elet/20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","timestamp":"2025. március. 05. 09:53","title":"Ha minden iskola így várná a felvételiző gyerekeket, sokkal jobb hely lenne a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a balkáni médiaüzleteiben közreműködött. ","shortLead":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony...","id":"20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3.jpg","index":0,"item":"4e74e93e-6bf3-49ce-b7f6-0895eaa9c513","keywords":null,"link":"/360/20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","timestamp":"2025. március. 06. 09:08","title":"Habony körei megjelentek a paksi bővítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Covid-19 gyakran okoz hosszú távon is fennmaradó idegrendszeri tüneteket, melyek okai máig nem ismertek. A HUN-REN kutatói feltárták a mikroglia sejtek, azaz az agyi gyulladásos folyamatok fő szabályozóinak szerepét a betegséggel összefüggő agyi károsodás kialakulásában.","shortLead":"A Covid-19 gyakran okoz hosszú távon is fennmaradó idegrendszeri tüneteket, melyek okai máig nem ismertek. A HUN-REN...","id":"20250306_hun-ren-koki-covid-19-gyulladasok-idegrendszeri-zavarok-kialakulasa-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"4891ae45-1196-4643-8b6e-a5dd8bf75cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_hun-ren-koki-covid-19-gyulladasok-idegrendszeri-zavarok-kialakulasa-kapcsolat","timestamp":"2025. március. 06. 14:03","title":"Magyar kutatók felfedezése: a gyulladásnak is szerepe lehet a Covid tüneteinek kialakulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]