[{"available":true,"c_guid":"3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","shortLead":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","id":"20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f.jpg","index":0,"item":"a800c6b6-1ab5-437c-8f76-b0de9784b25f","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","timestamp":"2025. március. 05. 12:21","title":"Tóth Gabi új magyarázattal állt elő arról, hogy miért bomlott fel a házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","shortLead":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","id":"20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730.jpg","index":0,"item":"ca5e01f8-d919-4d40-9ffc-8ca4ce3062e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. március. 06. 08:39","title":"Tovább döglődik az autóipar, januárban is zuhant az ipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég lennie kellene, különben nagyhatalmi erőközpontok szorításában találja magát. Aki ebből kimarad, mint az orbáni Magyarország, az lemarad, s nem a centrumban, hanem a periférián köt ki. Európában pénzügyi tabukat kell ledönteni a fegyverkezés finanszírozásához.","shortLead":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég...","id":"20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6.jpg","index":0,"item":"06a311a8-bbcd-4861-a9d9-eb149f17be17","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","timestamp":"2025. március. 06. 10:50","title":"Vége van, Európa felélte a hidegháború utáni békeosztalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","shortLead":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","id":"20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37.jpg","index":0,"item":"84d1c7cb-c98d-417a-883b-2e397e72384b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","timestamp":"2025. március. 04. 20:25","title":"Vatikán: Ferenc pápa klinikai állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","shortLead":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","id":"20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c.jpg","index":0,"item":"c4ca115e-4f61-4287-8b78-10a673e22669","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Túl kicsi volt a 4 tonnás Cadillac villany SUV, most nagyobb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kína egyre tágabb körben fitogtatja erejét, miközben Ukrajna magára hagyása Amerika csendes-óceáni szövetségeseinek is azt üzeni, hogy Washington nem nyújt feltétel nélküli védelmet. ","shortLead":"Kína egyre tágabb körben fitogtatja erejét, miközben Ukrajna magára hagyása Amerika csendes-óceáni szövetségeseinek is...","id":"20250306_kina-hadihajo-gyakorlat-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"c3e5025d-040f-4b90-81a7-2a96a7b24008","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_kina-hadihajo-gyakorlat-ausztralia","timestamp":"2025. március. 06. 14:29","title":"Kínai hadihajók gyakorlatoznak Ausztrália körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e504a7-0dd7-4c8f-8c34-3672d282f8d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ijesztő tény derült ki a lassan mindenütt jelenlévő műanyagokról, ezek közül is az egészen parányi mikro- és nanoműanyagokról. Beleszólnak abba, hogyan hasznosulnak a szervezetben az antibiotikumok.","shortLead":"Újabb ijesztő tény derült ki a lassan mindenütt jelenlévő műanyagokról, ezek közül is az egészen parányi mikro- és...","id":"20250306_nanomuanyagok-hatasa-antibiotikumok-felszivodasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82e504a7-0dd7-4c8f-8c34-3672d282f8d0.jpg","index":0,"item":"2f3c7fad-2e2a-4dba-8008-c1470ab1910e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_nanomuanyagok-hatasa-antibiotikumok-felszivodasa","timestamp":"2025. március. 06. 08:03","title":"Már csak ez hiányzott: ezért nem hatnak annyira újabban az antibiotikumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]