Afrika felől sivatai homok érkezik Európa fölé, és az Időkép szerint a szahari por már vasárnap szürheti a napfényt, a naplemente pedig különösen látványos lehet. Hozzátették, mivel jövő héttől csapadékosabbra fordul az időjárás, hétfőtől saras esővel kell számolni.

Saharan dust transport over the Mediterranean in the coming days. Mudrain expected. Zoom in on other regions and find more forecast products here: https://t.co/6V1NLWDYbg@WMO @AEMET_Esp @BSC_CNS @UNCCD @xqcgeo @ECuevasAgullo @SaraBasart pic.twitter.com/aBib5c8r9c