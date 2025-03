Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","shortLead":"Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. ","id":"20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed.jpg","index":0,"item":"311d3ee9-c1e3-4694-91d8-63fba0b54e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Tovabb-csokkennek-az-uzemanyagarak","timestamp":"2025. március. 12. 09:40","title":"Régen látott áron lesz csütörtöktől a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","shortLead":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","id":"20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473.jpg","index":0,"item":"a229d4f5-2dac-4d68-8730-aa720fce85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","timestamp":"2025. március. 12. 06:24","title":"A Magyar Péterrel összefeszülő államtitkár kapta meg Varga Mihály parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","shortLead":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","id":"20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505.jpg","index":0,"item":"f783eeed-e339-451f-88d9-f12b698307fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 09:58","title":"Amint megszületett az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslat, rakéták és drónok hadával támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Célzott támadásokhoz használhattak több fertőzött androidos programot is, ezekkel gyakorlatilag minden létező adatot el lehetett lopni a készülékekről. Legalább egy az Android hivatalos alkalmazásboltjába is bekerült.","shortLead":"Célzott támadásokhoz használhattak több fertőzött androidos programot is, ezekkel gyakorlatilag minden létező adatot el...","id":"20250313_eszak-korea-hackerek-kospy-fertozott-android-alkalmazasok-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"c5a44bcc-9fc9-48c5-9e16-ad6f24376b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_eszak-korea-hackerek-kospy-fertozott-android-alkalmazasok-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 13. 11:03","title":"Letöltötte ezt az androidos alkalmazást? Akkor Észak-Koreában landolhattak az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez még Charlie Chaplin is elragadtatottan gratulált. ","shortLead":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez...","id":"20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f.jpg","index":0,"item":"b4154250-4b00-4936-9725-9193ca2487d7","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","timestamp":"2025. március. 12. 19:40","title":"Ezért radírozták ki a stáblistáról Balázs Bélát, Leni Riefenstahl szerelmét és szerzőtársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","shortLead":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","id":"20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b.jpg","index":0,"item":"a4d5224a-dbd4-477d-bdf2-7aceb4366c24","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 20:57","title":"Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]