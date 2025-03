Két hete baleset érte Pásztor Erzsit: előadás után, a sötétben véletlenül belelépett egy tátongó lyukba a Játékszín művészbejárója előtt, és elesett – írja a Story.

A 88 éves színésznő megsérült ugyan, de szerencsére nem súlyosan. Kolléganője, Zsurzs Kati kísérte haza.

A cipőm az úttestre repült, én térdig becsúsztam a színház előtt parkoló egyik autó alá

– idézte a lap Pásztor Erzsi szavait.

Mint mondta, öt nappal később állt újra színpadra, két előadásban is játszott. „A darab végére, bevallom, már a hangom is elment a fájdalomtól”, emlékezett vissza, hozzátéve, hogy a bal lábát azóta is fáslizza.

Nemrég Bodrogi Gyulát is hasonló baleset érte: ő december 23-án esett el egy kivilágítatlan lépcsőn, és került be a SOTE baleseti sebészetére. A kilencvenéves színésznek megrepedt a combcsontja, így a műtét után a karácsonyt is kórházban töltötte, majd később otthon lábadozott. Februárban kerekesszékben tért vissza a színpadra.