[{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedésnek csak akkor lehet az inflációt megfékező hatása, ha az új jogszabály az ellátási lánc minden szereplőjére érvényes lesz.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedésnek csak akkor lehet az inflációt megfékező hatása, ha az új...","id":"20250311_A-kereskedok-elmondtak-mit-gondolnak-az-arressapkarol-oksz-kereskedelmi-szovetseg-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"27663722-9359-44b2-b07c-367e7dd30966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_A-kereskedok-elmondtak-mit-gondolnak-az-arressapkarol-oksz-kereskedelmi-szovetseg-inflacio","timestamp":"2025. március. 11. 20:50","title":"A kereskedők elmondták, mit gondolnak az árréssapkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elutasította a szélsőjobboldali politikus fellebbezését a román bíróság.","shortLead":"Elutasította a szélsőjobboldali politikus fellebbezését a román bíróság.","id":"20250311_Nem-indulhat-Georgescu-a-roman-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"2b36866d-83e2-4fcc-b0c2-10235a33431a","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Nem-indulhat-Georgescu-a-roman-valasztasokon","timestamp":"2025. március. 11. 18:45","title":"A román alkotmánybíróság döntése szerint nem indulhat Georgescu a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetben marad a jogerős döntésig.","shortLead":"Fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetben marad a jogerős döntésig.","id":"20250313_Kilenc-ev-fegyhazra-iteltek-az-unokajat-molesztalo-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"81fd2712-0780-4b2e-957a-08203c1b37e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kilenc-ev-fegyhazra-iteltek-az-unokajat-molesztalo-ferfit","timestamp":"2025. március. 13. 08:46","title":"Kilenc év fegyházra ítélték az unokáját molesztáló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","shortLead":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","id":"20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b.jpg","index":0,"item":"a4d5224a-dbd4-477d-bdf2-7aceb4366c24","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 20:57","title":"Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02403ced-b399-4aac-8ce0-c3dbd97761db","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Több évfolyam tudásában máig mérhető, jelentős hiányt okozott a koronavírus-járvány időszaka, sőt valószínűleg ők egész életükben hordozzák majd ezt a hátrányt, az oktatásirányítás pedig nem tesz semmit a felzárkóztatásért. Az iskolákat felkészületlenül érte a bezárás, és nem sok mindent tanult a közoktatás a karantén alatt.","shortLead":"Több évfolyam tudásában máig mérhető, jelentős hiányt okozott a koronavírus-járvány időszaka, sőt valószínűleg ők egész...","id":"20250313_covid-iskola-oktatas-karantenoktatas-digitalis-oktatas-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02403ced-b399-4aac-8ce0-c3dbd97761db.jpg","index":0,"item":"1d2b79c7-9cd9-4057-878a-57bb23d7e812","keywords":null,"link":"/360/20250313_covid-iskola-oktatas-karantenoktatas-digitalis-oktatas-lezaras","timestamp":"2025. március. 13. 12:00","title":"50 éven át alulteljesítő generáció és egy elpuskázott lehetőség – tanult-e valamit az iskola az öt éve elrendelt bezárásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel Mouret új filmje. A szívspecialista rendezővel Párizsban beszélgettünk – egyebek mellett Jacques Becker és Max Ophüls zsenialitásáról.","shortLead":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel...","id":"20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93.jpg","index":0,"item":"a1828229-fac8-4c81-83bd-c85623acecaa","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","timestamp":"2025. március. 12. 16:01","title":"„A politika a hálószobában kezdődik” – mozikban a franciásan pikáns Barátnők, a rendezővel beszélgettünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Evolut lifestyle ügynökség nemrégiben átfogó kutatást végzett a szépségipar 100 vezető márkájának hirdetései alapján. A vizsgálat során 300 kiemelkedően teljesítő reklámot elemeztek az európai és amerikai piacokon, és meglepő eredményekre jutottak.","shortLead":"Az Evolut lifestyle ügynökség nemrégiben átfogó kutatást végzett a szépségipar 100 vezető márkájának hirdetései...","id":"20250311_evolut-beauty-hirdetes-kutatas-szepsegipar-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"4aec4e51-9927-414f-89de-3fd9245725b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_evolut-beauty-hirdetes-kutatas-szepsegipar-marka","timestamp":"2025. március. 12. 14:25","title":"Evolut-kutatás: Így kell hatékonyan kommunikálnia egy beauty márkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]