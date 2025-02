Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","shortLead":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","id":"20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b.jpg","index":0,"item":"280db344-7d26-4202-af6e-406876e28637","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","timestamp":"2025. február. 27. 08:41","title":"Kína uralja a konnektoros autók piacának háromnegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az inflációkövető PMÁP-vagyon jelentős része, illetve a hozamfizetések háromnegyede egy szűk, gazdag réteghez kötődik. Esélyes, hogy ők kiszállnak az állampapírokból, ha az ÁKK nem kínál vonzó alternatívát – márpedig egyelőre nem kínál.","shortLead":"Az inflációkövető PMÁP-vagyon jelentős része, illetve a hozamfizetések háromnegyede egy szűk, gazdag réteghez kötődik...","id":"20250226_A-gazdagokra-hullik-az-orbani-penzeso-nagyja-az-AKK-pedig-hazardirozik-veluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"d67c5468-7897-48ee-9e05-d9eb604a7fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-gazdagokra-hullik-az-orbani-penzeso-nagyja-az-AKK-pedig-hazardirozik-veluk","timestamp":"2025. február. 26. 07:37","title":"A gazdagokra hullik az orbáni pénzeső nagyja, az ÁKK pedig hazardírozik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","shortLead":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","id":"20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"1095a6eb-a558-4926-9e6a-2f9bf53269ed","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","timestamp":"2025. február. 25. 10:29","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, több százan imádkoztak érte a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hír hatására a vállalat utóbbi napokban ereszkedő árfolyama is magára talált.","shortLead":"A hír hatására a vállalat utóbbi napokban ereszkedő árfolyama is magára talált.","id":"20250225_A-4iG-uripari-cege-szerzodest-kotott-egy-nemet-antennagyartoval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9.jpg","index":0,"item":"a51b8326-4e03-42ae-9c8a-8176d4cd76e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_A-4iG-uripari-cege-szerzodest-kotott-egy-nemet-antennagyartoval","timestamp":"2025. február. 25. 13:56","title":"A 4iG űripari cége szerződést kötött egy német antennagyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","shortLead":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","id":"20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33.jpg","index":0,"item":"2ee0d8d6-145f-4d54-b326-9c225c095cbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","timestamp":"2025. február. 26. 08:50","title":"Mercedes-AMG C63: jöhet a nagy visszatérés, újra V8-as lenne a motortérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hajtóműhiba miatt kellett letenni a gépet soron kívül, az utasok az Air France szerint nem voltak veszélyben.","shortLead":"Hajtóműhiba miatt kellett letenni a gépet soron kívül, az utasok az Air France szerint nem voltak veszélyben.","id":"20250226_kenyszerleszallas-ferihegy-air-france","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"cc9c8079-fbd4-4254-b1ac-141eb62d7078","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_kenyszerleszallas-ferihegy-air-france","timestamp":"2025. február. 26. 18:01","title":"Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen a párizsi járat, a tűzoltók várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]