[{"available":true,"c_guid":"2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni a hibajavító frissítést az eszközökhöz.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni...","id":"20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3.jpg","index":0,"item":"04ef8b49-1332-4fdb-afbf-4ecdfe57cb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","timestamp":"2025. március. 14. 12:03","title":"Megérkezett a javítás a Google sorra elromló tévéokosítóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46bb1d5-0f82-4006-be94-16496af3964b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A díjat 2010 óta adományozta Óbuda és Varsó Bemowo kerülete minden évben egy lengyel és egy magyar állampolgárnak, ám ezúttal a lengyelek nem hajlandók átadni a díjat, ami nem Mitrovits személyének szól, hanem a magyar kormány politikájának.","shortLead":"A díjat 2010 óta adományozta Óbuda és Varsó Bemowo kerülete minden évben egy lengyel és egy magyar állampolgárnak, ám...","id":"20250314_lengyel-dijatado-mitrovits-politikai-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d46bb1d5-0f82-4006-be94-16496af3964b.jpg","index":0,"item":"27a1d2f1-9b61-4033-a196-de9cffd1a1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_lengyel-dijatado-mitrovits-politikai-okok","timestamp":"2025. március. 14. 16:52","title":"Politikai okokból nem adták át Varsóban a Bem József Díjat Mitrovits Miklós történésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egész nap felhős, hűvös idő lesz, az eső délelőtt elvonul az ország fölül.","shortLead":"Egész nap felhős, hűvös idő lesz, az eső délelőtt elvonul az ország fölül.","id":"20250315_Az-idojaras-Magyar-Peternek-kedvez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d.jpg","index":0,"item":"3f7e880c-3db5-4993-bcf4-70753e91ba0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Az-idojaras-Magyar-Peternek-kedvez","timestamp":"2025. március. 15. 08:21","title":"Az eső reggel rázendít, de délutánra elvonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","shortLead":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","id":"20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96.jpg","index":0,"item":"57fc252b-acc5-431f-bf2e-f0dda22102af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 14. 08:55","title":"Zárt körben szabad lesz reklámozni az új „innovatív dohánytermékeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7.jpg","index":0,"item":"6a166838-f96b-4ecd-b89b-ced31ac80c11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. március. 14. 07:21","title":"Első fotók: íme a Skoda 7 személyes hatalmas új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ac47e-3e38-4f8d-a28e-c60ccf44030f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. ","shortLead":"Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. ","id":"20250314_Nem-engedik-be-a-HVG-stabjat-Orban-marcius-15-i-beszedere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ac47e-3e38-4f8d-a28e-c60ccf44030f.jpg","index":0,"item":"e2c42cb2-32ba-40ee-999c-1fadbca07bad","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Nem-engedik-be-a-HVG-stabjat-Orban-marcius-15-i-beszedere","timestamp":"2025. március. 14. 09:14","title":"Nem engedik be a HVG stábját Orbán március 15-i beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de számos más oka is van, hogy sokan vannak egyedül manapság. Miért érezzük úgy, hogy a nagyobb merítésből sem találunk megfelelőt? És hogy kéne ismerkedni, hogy tartós párkapcsolatot találjunk?","shortLead":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de...","id":"20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b.jpg","index":0,"item":"e67ff31b-117c-4759-8c70-499aefff0f4e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","timestamp":"2025. március. 14. 08:38","title":"Situationship vagy liquid love, de mindenképpen nehéz ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","shortLead":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","id":"20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0.jpg","index":0,"item":"623075e4-ee56-4f9a-8c61-70981c46dda1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. március. 14. 07:04","title":"Budai villában nyit fogorvosi rendelőt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]