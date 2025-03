Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin kifogott az eső, Lando Norris győzelméhez pedig a szerencse is kellett. A melbourne-i pálya alaposan megdolgozta az újoncokat – kivéve Andrea Kimi Antonellit.","shortLead":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin...","id":"20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b.jpg","index":0,"item":"4379ac37-f09b-4e51-a5cd-b99fc9b0119f","keywords":null,"link":"/sport/20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","timestamp":"2025. március. 16. 07:01","title":"Lando Norris nyerte az őrült Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","shortLead":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","id":"20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"1c8631cd-9af7-4eb9-b340-dc5e58db0582","keywords":null,"link":"/elet/20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","timestamp":"2025. március. 14. 11:42","title":"1,4 millió dollárt nyert egy magyar játékos egy koreai pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint az Egyesült Államok legmodernebb hajója.","shortLead":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint...","id":"20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9.jpg","index":0,"item":"eebdb9c4-5948-4c71-afaa-c698480f88ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","timestamp":"2025. március. 15. 18:03","title":"Atommeghajtású hadihajót épít Kína – célkeresztben az USA fölénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a815dbef-a2db-428c-a5d7-f11f788c9592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 kérdésben nyugdíjas SZÉP-kártyáról, gyógyszerek nulla százalékos áfakulcsáról, egészségügyi forrásokról, a KATA visszaállításáról, egységes 9 százalékos áfakulcsról is kikéri az emberek véleményét.","shortLead":"A 12 kérdésben nyugdíjas SZÉP-kártyáról, gyógyszerek nulla százalékos áfakulcsáról, egészségügyi forrásokról, a KATA...","id":"20250315_Nemzet-Hangja-neven-nepszavazasi-kezdemenyezest-jelentett-be-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a815dbef-a2db-428c-a5d7-f11f788c9592.jpg","index":0,"item":"5bc1df89-812c-4350-bdd3-d6d82a4cafbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Nemzet-Hangja-neven-nepszavazasi-kezdemenyezest-jelentett-be-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 15. 16:54","title":"Nemzet Hangja néven (nép)szavazási kezdeményezést jelentett be Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Louisianai Egyetem kutatói szerint a korábbi elképzelésekkel ellentétben egy szökőár is képes lehetett olyan hullámstruktúrákat létrehozni, amilyenek Louisiana alatt találhatók.","shortLead":"A Louisianai Egyetem kutatói szerint a korábbi elképzelésekkel ellentétben egy szökőár is képes lehetett olyan...","id":"20250314_aszteroida-becsapodas-dinoszaurusz-uledek-lerakodas-szokoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"a8f525cd-03fb-4a49-bab1-fcec006cc04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_aszteroida-becsapodas-dinoszaurusz-uledek-lerakodas-szokoar","timestamp":"2025. március. 14. 17:03","title":"Óriási üledékhullámokat hozhatott létre az aszteroida, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bc852f-ea9e-4698-9ba5-c0c57d200132","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A két életmentő járőrt dicséretben és jutalomban részesítette a budapesti rendőrfőkapitány.","shortLead":"A két életmentő járőrt dicséretben és jutalomban részesítette a budapesti rendőrfőkapitány.","id":"20250314_kispest-tizemeletes-haz-kizuhant-fiu-rendorok-ujraelesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95bc852f-ea9e-4698-9ba5-c0c57d200132.jpg","index":0,"item":"c46aad09-b07a-4bfd-b193-e4c4be2cfeb1","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kispest-tizemeletes-haz-kizuhant-fiu-rendorok-ujraelesztes","timestamp":"2025. március. 14. 16:04","title":"Rendőrök élesztettek újra egy kispesti panelházból kizuhant 17 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","shortLead":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","id":"20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"80c72c19-c02e-4abd-826d-899adf97e876","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","timestamp":"2025. március. 14. 11:33","title":"Kirúgták azt a minisztériumi dolgozót, aki nem akarta visszaadni Trump barátjának, Mel Gibsonnak a fegyvertartási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","shortLead":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","id":"20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a.jpg","index":0,"item":"e5805267-0db2-447d-a214-f01d6a9443ff","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","timestamp":"2025. március. 14. 15:23","title":"Újabb Black Mirror-évad közeleg: ki is jött egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]