[{"available":true,"c_guid":"6271fa6a-8beb-4c93-af6a-9d536d13c55a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"“Vége van elvtársak, Товарищи, конец!” – üzente Orbánnak és a NER-nek (oroszul is) Magyar Péter az Andrássy útról, március 15-én. A Tisza elnöke rettegő öreg császárhoz és Haynauhoz hasonlította a kormányfőt, ismét az út a börtönbe programmal fenyegetett, egy csokor ígéretet tett a nyugdíjasoknak és útjára indít egy saját, tiszás “népszavazást” is.","shortLead":"“Vége van elvtársak, Товарищи, конец!” – üzente Orbánnak és a NER-nek (oroszul is) Magyar Péter az Andrássy...","id":"20250315_Magyar-is-szavaztat-bortonbe-csukna-a-NER-elitet-lehaynauzta-Orbant-osszefoglalo-Tisza-marcius-15-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6271fa6a-8beb-4c93-af6a-9d536d13c55a.jpg","index":0,"item":"6275dd21-142b-43e6-923d-3b97925a250a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Magyar-is-szavaztat-bortonbe-csukna-a-NER-elitet-lehaynauzta-Orbant-osszefoglalo-Tisza-marcius-15-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 18:31","title":"Magyar is szavaztat, börtönbe csukná a NER-elitet és lehaynauzta Orbánt – összefoglaló a Tisza elnökének beszédéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom egy részét. A történelem súlyos példákkal szolgál arról, mi történik, amikor egy ország vezetője csoportokat foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom...","id":"20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443.jpg","index":0,"item":"98f9239f-2916-4dee-a23d-922c7970d3fe","keywords":null,"link":"/360/20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","timestamp":"2025. március. 15. 17:59","title":"Orbán belépett a politikai erőszak előszobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b02e3e6-0f61-4f99-95d8-1142a6c8e2a9","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Ruganyos bőr és érfalak, újjászületett ízületek, erős haj – többféle jó hatást remélnek, akik hallgatnak az idők szavára, és belefognak a kollagénpótlásba. Milyen hitelt érdemlő bizonyítékok vannak a népszerű táplálékkiegészítő jó hatásaira? Eljut-e a szájon át szedett kollagén a bőrig? Árthat-e a kollagén, és van-e valódi vegán változata?","shortLead":"Ruganyos bőr és érfalak, újjászületett ízületek, erős haj – többféle jó hatást remélnek, akik hallgatnak az idők...","id":"20250316_kollagen-mire-jo-hatasa-kamu-vagy-tenyleg-jo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b02e3e6-0f61-4f99-95d8-1142a6c8e2a9.jpg","index":0,"item":"be83131a-0930-478d-8627-d5d2dd839133","keywords":null,"link":"/360/20250316_kollagen-mire-jo-hatasa-kamu-vagy-tenyleg-jo","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Az igazság a kollagénről: érdemes szedni, vagy csak bedőltünk a marketingnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","shortLead":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","id":"20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf.jpg","index":0,"item":"844f2ba7-d769-439a-8349-e104cdce7b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 09:33","title":"Aknák és más hátrahagyott robbanószerek végeztek az Aszad bukása után hazatérő szíriai civilek százaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott támogatások, amelyekhez már a felvételkor gyereket kell ígérni, vagy a szülések után csökken a tartozás. Erre jön rá a családi adókedvezmény és az szja-mentesség, de mennyit nyerhet mindezekkel egy család? Végigszámoltuk a családtámogatási rendszert.","shortLead":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott...","id":"20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986.jpg","index":0,"item":"dc504215-5b41-41b8-a71e-99706e59c9e0","keywords":null,"link":"/360/20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","timestamp":"2025. március. 16. 10:30","title":"Much adó about nothing: mikor, hány gyereket kell szülnöm ahhoz, hogy a legtöbbet profitáljak az államból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","id":"20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"3424f45d-1a79-46eb-8415-fa1e74310ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","timestamp":"2025. március. 16. 18:46","title":"Kocsis Máté szerint Magyar Pétert „a fél ország poloskának nevezi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","shortLead":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","id":"20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20.jpg","index":0,"item":"3883f12e-4e4e-4a3b-b419-45bb8170ecce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","timestamp":"2025. március. 17. 08:03","title":"Immár tudományos tény: nagyobb eséllyel hal meg, akit közvetlenül a hétvége előtt műtenek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]