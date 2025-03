Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket kínáljon az ottani vevőknek.","shortLead":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket...","id":"20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62.jpg","index":0,"item":"5326446e-09a6-4e4c-944b-f165bb3bf8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","timestamp":"2025. március. 18. 10:57","title":"Tizenegy új modellel erősít a VW Kínában: a Jetta belépő szintű elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról, hogy terveznek-e lakhatási támogatást, illetve Szép-kártyás támogatást adni a munkavállalóiknak. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról...","id":"20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"55e6d41d-458f-40c5-97ec-54479546a7bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","timestamp":"2025. március. 18. 07:27","title":"Nagyon kevés cég ad Szép-kártyára pénzt, lakhatási támogatást szinte senki sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b5246-503c-48cc-8b68-db60aec902f6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A tárgyalások már zajlanak, a friss adatok szerint jól is haladnak. ","shortLead":"A tárgyalások már zajlanak, a friss adatok szerint jól is haladnak. ","id":"20250318_hvg-Muegyetem-fenntarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04b5246-503c-48cc-8b68-db60aec902f6.jpg","index":0,"item":"fc502e03-9dea-4998-8acc-cdebb63a6b15","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Muegyetem-fenntarto","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Már sejthető, melyik magyar multi lehet hamarosan a Műegyetem fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d45941-cb47-4d9f-8e01-2e3ab25dd8ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éveken keresztül fújt ki fekete port magából a gödi Samsung-gyár több szellőzője.","shortLead":"Éveken keresztül fújt ki fekete port magából a gödi Samsung-gyár több szellőzője.","id":"20250317_Nyomozas-indult-a-godi-Samsung-gyarbol-szallo-fekete-por-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6d45941-cb47-4d9f-8e01-2e3ab25dd8ef.jpg","index":0,"item":"bf39a3b0-8a48-4175-a9e0-25b4d788f201","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Nyomozas-indult-a-godi-Samsung-gyarbol-szallo-fekete-por-ugyeben","timestamp":"2025. március. 17. 12:59","title":"Nyomozás indult a gödi Samsung-gyárból szálló fekete por ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d29db1-0d49-4497-a972-b84faa8c8d99","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drasztikus idegenrendészeti szigorítások miatt, ha lejárt a vízumuk, ugyanúgy őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják őket, mint az illegális bevándorlókat.","shortLead":"A drasztikus idegenrendészeti szigorítások miatt, ha lejárt a vízumuk, ugyanúgy őrizetbe vehetik és kitoloncolhatják...","id":"20250317_USA-Trump-magyarok-kitoloncolasa-lejart-vizum-ESTA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0d29db1-0d49-4497-a972-b84faa8c8d99.jpg","index":0,"item":"532926c9-68de-4768-b5ca-859806a44160","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_USA-Trump-magyarok-kitoloncolasa-lejart-vizum-ESTA","timestamp":"2025. március. 17. 07:43","title":"Hamarosan magyarok százait toloncolhatják ki az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek átvizsgálását.","shortLead":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek...","id":"20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b.jpg","index":0,"item":"90d01892-244d-4ff6-81dd-67f18a77cc34","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","timestamp":"2025. március. 17. 18:26","title":"„A lefizetések és a korrupció tette lehetővé” az Észak-Macedóniában leégett diszkó működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jó messziről indította a dolgozó a poggyászokat, amelyek aztán a csúszdán landoltak. Az eset miatt vizsgálat indult.","shortLead":"Jó messziről indította a dolgozó a poggyászokat, amelyek aztán a csúszdán landoltak. Az eset miatt vizsgálat indult.","id":"20250318_video-poggyaszrakodo-repulogep-borond","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe.jpg","index":0,"item":"50d477d7-c9f6-4c56-b283-a2de5d93118f","keywords":null,"link":"/elet/20250318_video-poggyaszrakodo-repulogep-borond","timestamp":"2025. március. 18. 15:16","title":"Videó buktatott le egy poggyászrakodót, ahogy izomból dobálta ki a Wizz Air-gépből a bőröndöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]