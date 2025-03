Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte itt lenne az ideje törvényben betiltani a média külföldi finanszírozását. ","shortLead":"Szerinte itt lenne az ideje törvényben betiltani a média külföldi finanszírozását. ","id":"20250322_kocsis-mate-media-kulfoldi-finanszirozas-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"c0590933-ff94-4ddb-93d7-f9959a753b44","keywords":null,"link":"/elet/20250322_kocsis-mate-media-kulfoldi-finanszirozas-usaid","timestamp":"2025. március. 22. 12:20","title":"Kocsis Máté is hozzátette a magáét Orbán „húsvéti nagytakarításához”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény szigorításáról – “mindig is aggasztott, hogy ilyesmik történhetnek, mint a Pride” – valamint az ukrajnai helyzetről – “ez a háború elveszett” – is beszélt a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Orbán Viktor az árrésstopról – “egy kormánnyal szemben nem lehet csatát nyerni”, a gyülekezési törvény...","id":"20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"0b343d52-c2fe-434b-8a4a-bd0c1446bf70","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Orban-Viktor-Kossuth-radio-EU-csucs-Brusszel-Ukrajna-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 07:37","title":"Orbán Viktor: \"Én is jobb szeretek olyan országban élni, ahol nem kell ilyen vészbeavatkozás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8598205-5761-4960-ba7c-e7a2d74b79f9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kreatív gondolkodás háttérbeszorítása, a szegregáció, a tanárhiány, ez csak néhány probléma, amit Farída Sahíd felvetett, és amire Hankó Balázs miniszter brüsszelezve válaszolt. ","shortLead":"A kreatív gondolkodás háttérbeszorítása, a szegregáció, a tanárhiány, ez csak néhány probléma, amit Farída Sahíd...","id":"20250321_farida-sahid-ensz-oktatas-magyar-kormany-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8598205-5761-4960-ba7c-e7a2d74b79f9.jpg","index":0,"item":"229780c2-8f94-4e86-aaef-a57bddaf0d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_farida-sahid-ensz-oktatas-magyar-kormany-valasz","timestamp":"2025. március. 21. 18:16","title":"Az ENSZ különmegbízottja elmondta véleményét a magyar oktatásról, a kormány szerint csak vádaskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kijev sikeresen tesztelte a Neptun új nagy hatótávolságú változatát, amely egy orosz olajfinomítót talált el ezer kilométerre az ukrán területektől.","shortLead":"Kijev sikeresen tesztelte a Neptun új nagy hatótávolságú változatát, amely egy orosz olajfinomítót talált el ezer...","id":"20250320_Ukrajna-sajat-fejlesztesu-raketaja-akar-Moszkvat-is-elerheti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1.jpg","index":0,"item":"63b9f378-e172-46a4-ad5a-336458049834","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Ukrajna-sajat-fejlesztesu-raketaja-akar-Moszkvat-is-elerheti","timestamp":"2025. március. 20. 20:05","title":"Ukrajna saját fejlesztésű rakétája már Moszkvát is elérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 19 éves fiút november óta kórházban ápolták.","shortLead":"A 19 éves fiút november óta kórházban ápolták.","id":"20250321_szerbia-ujvideki-tragedia-ujabb-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"165f9c5b-52ec-4803-b1a8-54b53f2acb42","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_szerbia-ujvideki-tragedia-ujabb-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 21. 13:10","title":"Elhunyt az újvidéki tragédia egyik sérültje, tizenhatra emelkedett a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Rekordgyorsan szabta ki Kövér László házelnök a rekordösszegű – összesen 82 milliós – pénzbírságot a Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály szavazásánál a parlamentben füstgyertyával is tiltakozó ellenzéki képviselőkre. Ezzel azonban nincs vége az ügynek.","shortLead":"Rekordgyorsan szabta ki Kövér László házelnök a rekordösszegű – összesen 82 milliós – pénzbírságot a Pride betiltását...","id":"20250321_Penzbuntetes-momentum-hadhazy-szabalysertes-nyomozas-15-ev-borton-Parlament-fustgyertya-tiltakozo-kepviselok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f8345c-a51d-4890-aa65-0eb1d8a83791.jpg","index":0,"item":"7dcf66ec-ce72-4c41-9d57-bdb121555104","keywords":null,"link":"/360/20250321_Penzbuntetes-momentum-hadhazy-szabalysertes-nyomozas-15-ev-borton-Parlament-fustgyertya-tiltakozo-kepviselok-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 14:30","title":"A pénzbüntetés csak a kezdet: szabálysértés miatt nyomoznak, akár 15 év börtön is fenyegetheti a füstgyertyával tiltakozó képviselőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]