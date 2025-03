Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53f817ee-4ce4-4b13-abdc-0bf74dbd760e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump autokratikus állammá alakítja országát, és ebben olyan fejlemény segíti őt, amelyet az USA alapító atyái nem láttak előre – állítja Steven Levitsky harvardi professzor, a „Hogyan halnak meg a demokráciák” című, Daniel Ziblattal közösen írt bestseller társszerzője.","shortLead":"Donald Trump autokratikus állammá alakítja országát, és ebben olyan fejlemény segíti őt, amelyet az USA alapító atyái...","id":"20250322_Steven-Levitsky-Spiegel-Az-USA-megszunik-demokracia-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f817ee-4ce4-4b13-abdc-0bf74dbd760e.jpg","index":0,"item":"27bf081d-7aaa-4d6c-86fe-665739cb3aa7","keywords":null,"link":"/360/20250322_Steven-Levitsky-Spiegel-Az-USA-megszunik-demokracia-lenni","timestamp":"2025. március. 22. 09:31","title":"„Az USA megszűnik demokrácia lenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94604e8c-5b7d-4bbb-9ec8-fb57c2e91e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sóskúton a helyiek megkerülésével akkufeldolgozó üzemet építene a szlovén Andrada cégcsoport. Tavaly a népharag elüldözte a regnáló polgármestert, helyébe civilekből álló képviselőtestület lépett. Az üzem mégis megkapta az engedélyeket, ezért az ellenállás folytatódik. Fáklyás felvonulással tiltakoztak a helyiek, és a környező települések lakói. Nem akarnak akkulebontót, azt üzenik, ha a kormány ragaszkodik a beruházáshoz, vigye azt Felcsútra vagy Hatvanpusztára. ","shortLead":"Sóskúton a helyiek megkerülésével akkufeldolgozó üzemet építene a szlovén Andrada cégcsoport. Tavaly a népharag...","id":"20250322_Mienk-ez-a-falu-nem-kell-ide-akku---folytatodik-a-soskuti-civil-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94604e8c-5b7d-4bbb-9ec8-fb57c2e91e06.jpg","index":0,"item":"688cf611-3f71-4e7a-af55-7e5c1b84ba0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_Mienk-ez-a-falu-nem-kell-ide-akku---folytatodik-a-soskuti-civil-ellenallas","timestamp":"2025. március. 21. 21:33","title":"Ha kell ásóval, kapával eltakarítjuk innen ezt a szemetet!- Videóriport a sóskúti akkufeldolgozó elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","shortLead":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","id":"20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"4bfd0039-32f6-41f1-86c7-5f22fbecf542","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","timestamp":"2025. március. 21. 15:59","title":"Idős nőket zaklató bukósisakos szatírt fogott egy miskolci rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból Izrael északi részére. ","shortLead":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból...","id":"20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6.jpg","index":0,"item":"46861aec-c8e7-4033-b702-260294cbf29a","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","timestamp":"2025. március. 22. 12:51","title":"Libanoni célpontokat támad Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c98120-b528-4556-bc8a-d90f5595b49c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az adminisztrációs terhek csökkentésére és a versenyképességre hivatkozva tennék lehetővé, hogy a kis cégeknek 2027-ig ne kelljen ESG-adatokat szolgáltatniuk. A jelentéstételben a nagyok is haladékot kapnának. ","shortLead":"Az adminisztrációs terhek csökkentésére és a versenyképességre hivatkozva tennék lehetővé, hogy a kis cégeknek 2027-ig...","id":"20250321_esg-halogatas-kkv-vallalkozasok-fenntarthatosagi-jelentese-hatarido-hosszabbitas-ngm-mkik-sztfh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1c98120-b528-4556-bc8a-d90f5595b49c.jpg","index":0,"item":"743d0b8a-8078-4b64-ac43-b243ab7df3ad","keywords":null,"link":"/kkv/20250321_esg-halogatas-kkv-vallalkozasok-fenntarthatosagi-jelentese-hatarido-hosszabbitas-ngm-mkik-sztfh","timestamp":"2025. március. 21. 16:18","title":"Elhalasztott fenntarthatóság: csúsztatná a kormány az ESG-kötelezettségek bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8da2b2-4461-461a-afff-c95aa7ea8325","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Történelmi magasságokba emelkedett a kávé tőzsdei jegyzése, mivel a kedvezőtlen időjárás miatt a kínálat képtelen lépést tartani a növekvő kereslettel. Elkerülhetetlen a fogyasztói árak emelkedése.","shortLead":"Történelmi magasságokba emelkedett a kávé tőzsdei jegyzése, mivel a kedvezőtlen időjárás miatt a kínálat képtelen...","id":"20250323_hvg-kave-ellatasi-gondok-dragulas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b8da2b2-4461-461a-afff-c95aa7ea8325.jpg","index":0,"item":"47a610a2-a89c-4cb8-9688-298c751363e7","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-kave-ellatasi-gondok-dragulas-klimavaltozas","timestamp":"2025. március. 23. 12:30","title":"Jól odapörköl a kávépiacnak a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72bdcdf-e8d7-4741-88b5-6a68e2543e7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demonstrálók krétával írták fel a térkőre, hogy mit követelnek, a szervezőnek kiszámlázták a takarítást. Vastagon fogott a ceruza.","shortLead":"A demonstrálók krétával írták fel a térkőre, hogy mit követelnek, a szervezőnek kiszámlázták a takarítást. Vastagon...","id":"20250321_sopron-ellenzeki-tuntetes-kretafelirat-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72bdcdf-e8d7-4741-88b5-6a68e2543e7b.jpg","index":0,"item":"6cfd5947-4244-4ab9-84e2-eb5226cda2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_sopron-ellenzeki-tuntetes-kretafelirat-takaritas","timestamp":"2025. március. 21. 17:52","title":"Sopron 265 ezer forintot követel ellenzéki tüntetők krétafeliratainak eltakarításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az új szabályozás alapján nemcsak az országgyűlési, hanem az európai parlamenti képviselőknek is évente számot kellene adni a vagyonukról.","shortLead":"Az új szabályozás alapján nemcsak az országgyűlési, hanem az európai parlamenti képviselőknek is évente számot kellene...","id":"20250321_A-Fidesz-uj-torvenyjavaslattal-kenyszerithetne-arra-Magyar-Petert-hogy-vagyonarol-nyilatkozzon-vagyonnyilatkozat-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7301e6ed-4b22-4fe5-96fb-fab39ec54398","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_A-Fidesz-uj-torvenyjavaslattal-kenyszerithetne-arra-Magyar-Petert-hogy-vagyonarol-nyilatkozzon-vagyonnyilatkozat-orban-viktor","timestamp":"2025. március. 21. 20:38","title":"A Fidesz új törvényjavaslattal kényszeríthetné Magyar Pétert arra, hogy vagyonáról nyilatkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]