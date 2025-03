A közösségi médiában hozta nyilvánosságra a kapcsolatát Tiger Woods és Vanessa Trump, Donald Trump Jr. volt felesége. A bejelentéshez két fotót is mellékeltek, egyúttal a magánéletük tiszteletben tartását kérték.

A gratulálók sorában az elnök lánya, Ivanka Trump volt az első.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI