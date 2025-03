Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú felek, ráadásul több módszerrel is próbálkoznak.","shortLead":"Veszélyes online dokumentumkonvertálókra hívja fel a figyelmet az FBI – a problémás felületek mögött álló rosszindulatú...","id":"20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"d7ddda5f-95d8-4553-bc9e-bfcbb531fc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_fbi-figyelmeztetes-online-fajlkonvertalok-adatlopas-kartevok","timestamp":"2025. március. 24. 11:03","title":"Komoly veszélyre figyelmeztet az FBI – aki nem figyel, annak ellophatják az adatait, vagy megfertőzhetik a gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Traffiboxokkal és tömeges szondáztatással lép szintet a közúti ellenőrzésben Budapesten a rendőrség.","shortLead":"Traffiboxokkal és tömeges szondáztatással lép szintet a közúti ellenőrzésben Budapesten a rendőrség.","id":"20250324_Traffibox-tomeges-szondaztatas-gyorshajtas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774.jpg","index":0,"item":"661b8037-c1c4-4080-9e61-d72b0951574a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Traffibox-tomeges-szondaztatas-gyorshajtas-rendorseg","timestamp":"2025. március. 24. 12:25","title":"BRFK: A főváros útjai nem versenypályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetén. Igaz, mint kiderült, csak egy bizonyos összegig. Ez az intézkedés megannyi kérdést felvet, a Duma Aktuál csapata is elmerengett ezeken. Lehet, hogy egyszerűbb lenne több nyugdíjat adni? Mit kaphatnának még vissza az idősek? Eljön a sugardaddyk és sugarmommyk reneszánsza?","shortLead":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát...","id":"20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"a5c048fd-0d89-4738-a50b-0db1b75b560f","keywords":null,"link":"/360/20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","timestamp":"2025. március. 22. 19:30","title":"Mi történt a Karmelitában, amikor előrukkoltak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","shortLead":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","id":"20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794.jpg","index":0,"item":"98c21297-8f30-46d8-84dd-cd98cba1f1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","timestamp":"2025. március. 24. 06:41","title":"Különleges új Golf GTI-vel rukkol elő a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","shortLead":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","id":"20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc.jpg","index":0,"item":"2681f103-66c1-4183-861e-fb0237dc5855","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Lázár következő nagy projektje: kancát keres Erdogan lovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. március. 22. 13:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt, annak ajánlott a Budapest Bábszínház Szikszai Rémusz által rendezett előadása.","shortLead":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt...","id":"20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98.jpg","index":0,"item":"77a25ddf-39d8-4450-879f-8dd0500ed19a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","timestamp":"2025. március. 22. 15:45","title":"A mindig maga elől menekülő embert láthatjuk Ibsen bábszínházi Peer Gyntjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]