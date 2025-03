Hamarosan Szlovéniában és Ausztriában is bemutatják a TV2 Hunyadi című történelmi sorozatát – tudta meg a Media1.

Szlovéniában a magyar TV2 Csoport szlovéniai érdekeltségén, a Planet TV-n magyar hanggal és szlovén feliratozással lesz elérhető a Hunyadi kalandjait bemutató sorozat. Ausztriában várhatóan a közmédia, az ORF is képernyőre tűzi majd, és nem kizárt, hogy további országokban is bemutathatják a Media1 szerint.

A lap szlovén premierrel kapcsolatos információját a TV2 Csoport is megerősítette kedden, és elárulták annak időpontját is. Azt írták a sajtóosztályról, hogy április 6-tól „Rise of the Raven” (szlovénul: „Krokarjev vzpon”) címmel lesz látható vasárnap esténként.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült és minden idők legdrágább magyar sorozatának számító Hunyadi (több mint 25 milliárd, ebből 24 milliárd magyar adófizetői pénzből készült), eddigi epizódjai saját idősávjukban nagy előnnyel voltak a legnézettebb műsorok a teljes magyar tévés piacot vizsgálva. A március 15-én adásba került 4. és 5. epizód 941 ezres és 934 ezres átlag nézőszámot ért el a teljes lakosság körében.

Azóta egyébként több állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz a Hunyadi első három epizódja miatt, ugyanis azokban sok erotikus, köztük leszbikus jelenet is látható volt, ezeket a részeket 12-es és 16-os korhatár-besorolással sugározták.