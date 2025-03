Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Arról is beszélt például, hogy sok jó dolog történt 2010 óta a magyar futballban, de a legnagyobb dolognak azt tartja, amikor a magyar gyerekek kifütyülték a letérdelő angol focistákat.","shortLead":"Arról is beszélt például, hogy sok jó dolog történt 2010 óta a magyar futballban, de a legnagyobb dolognak azt tartja...","id":"20250323_Orban-Viktor-magyar-futball-trollfoci-megfejtes-magyar-valogatott-felcsut-puskas-akademia-rasszizmus-nb-i-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91.jpg","index":0,"item":"fcfdac0f-308e-43ac-b262-67eedaf0c793","keywords":null,"link":"/sport/20250323_Orban-Viktor-magyar-futball-trollfoci-megfejtes-magyar-valogatott-felcsut-puskas-akademia-rasszizmus-nb-i-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 17:14","title":"Orbán egy adag rasszizmussal átitatva, de egy óra alatt megfejtette a magyar futball legnagyobb kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","shortLead":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","id":"20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"7992e513-7bb8-4068-beac-5e354335a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","timestamp":"2025. március. 23. 16:03","title":"Peszkov: Nem kizárt, hogy az elmúlt hetekben kettőnél többször is beszélt egymással telefonon Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","shortLead":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","id":"20250325_temu-rendeles-cimke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26.jpg","index":0,"item":"1bf1f260-4b87-4965-ac74-df7441d0cc04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_temu-rendeles-cimke","timestamp":"2025. március. 25. 09:18","title":"A gyártás 15 méterre a közlekedési lámpától található – ha Temuról rendelünk, tényleg ne lepődjünk meg semmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","shortLead":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","id":"20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68.jpg","index":0,"item":"88817f24-7bb5-438b-a942-ad3e35c07e0c","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","timestamp":"2025. március. 23. 15:45","title":"Szemkápráztató, vakító fehérben játsszák a Vígszínházban Jane Austen Büszkeség és balítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","shortLead":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","id":"20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"15f6b57e-c36a-4611-b383-d9bdcead384f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. március. 24. 07:29","title":"Még a fideszesek többsége szerint is nehézkes a nyugdíjasok megélhetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú vonaton munkába állnak. Szerződésük értéke több mint 33 milliárd forint.","shortLead":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú...","id":"20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c.jpg","index":0,"item":"7ddc0869-4d10-40c1-b77d-56b702f7c108","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","timestamp":"2025. március. 25. 10:27","title":"Robog a vécépucoló-tesztüzem a MÁV-nál, a NER-kedvenc takarítócég markolja a kefét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti árufuvarozást, ám addig is a szakma képviselői igyekeznek ötleteket adni.","shortLead":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti...","id":"20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d.jpg","index":0,"item":"ebfc9a2f-b0d4-42ae-92dc-79c8c62bd4f8","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Ígéretekből nincs hiány, ha a vasúti árufuvarozás fejlesztéséről van szó, pénzből annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]