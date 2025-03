Csernus Imre volt a Partizán tegnapi, élő adásának meghívott vendége, az interjúban Gulyás Márton többek között az új, májusban megjelenő Oroszlánok és farkasok című kötete kapcsán kérdezte a pszichiáter-írót halálról, médiáról és pszichiátriáról, a kormány felelősséghárításáról és az egyre énközpontúbb társadalomról, de szó volt Csernus sztrókjáról, és a Bevállalja? című tévéműsorról is.

Az interjú végig feszült hangulatban telt, Csernus többször felháborodott a neki intézett kérdéseken, megpróbálta a riporterbe fojtani a szót, és olyan dolgok is irritálták, mint a Gulyás előtt nyitva lévő laptop, amiről a beszélgetéshez szükséges jegyzeteit nézte.

A leghevesebb reakciót az váltotta ki Csernusból, amikor Simek Kittyre terelődött a beszélgetés. Simek Kitty még 2002-ben, 14 évesen agyonlőtte az őt és édesanyját bántalmazó nevelőapját. Másodfokon két év, két hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, ám a terherbe esett lányt Mádl Ferenc elnöki kegyelemben részesítette.

A téma felvezetéseként Gulyás Márton szeretett volna bejátszani egy rövid részletet az említett adásból, hogy felelevenítse a Partizán nézői számára is, miről fognak beszélgetni. Csernus tiltakozott ez ellen, szerinte nem korrekt sem Simek Kittyvel, sem vele szemben csak egy részletet lejátszani, és azt kérte, hogy az egészet játsszák be. „Kedves Uram! Nekem a legfontosabb a tiszteletben tartás!” – mondta a pszichiáter Gulyásnak, majd választás elé állította a riportert: vagy bejátsszák az egész epizódot, vagy feláll és otthagyja az interjút.

A vitás részletet így nem játszották be, ezért Gulyás szóban idézte volna fel, hogy mi történt a tévéműsorban, de már az első mondatát sem mondhatta végig Csernus bekiabálása miatt:

Csernus első reakciója erre egy frusztrált „Már megint kezdi…” volt, aztán azzal hárította a felelősséget, hogy a lány gyámja mindenbe beleegyezett. „Senkit sem citáltunk akarata ellenére” – zárta le a témát a pszichiáter. A kérdéses epizód az interjúban 1 óra 30 percnél kezdődik:

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.