[{"available":true,"c_guid":"34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elsőként kombi változatban elérhető újdonság alapára éppen 25 millió forint alatt alakul.","shortLead":"Az elsőként kombi változatban elérhető újdonság alapára éppen 25 millió forint alatt alakul.","id":"20250326_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c.jpg","index":0,"item":"3f75ae09-999d-4be0-87d0-371c6f4681c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. március. 26. 07:59","title":"Magyarországon a teljesen új Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre azonban csak kórházakban és a kiképzésben.","shortLead":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre...","id":"20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"73a44543-eccf-4edc-a8e1-80c0bf10fb0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","timestamp":"2025. március. 25. 13:03","title":"Már a kínai hadsereg is próbálgatja a DeepSeek MI-jét, igaz, egyelőre nem a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schobert Lara dühös posztban reagált az édesapját a betegsége miatt gyalázók kommentjeire.","shortLead":"Schobert Lara dühös posztban reagált az édesapját a betegsége miatt gyalázók kommentjeire.","id":"20250325_Schobert-Norbert-a-sztrokja-utan-a-sajat-lanyet-sem-ismerte-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499.jpg","index":0,"item":"d6e5b7ea-0c9c-4ff5-91ee-e8f62b0cbd71","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Schobert-Norbert-a-sztrokja-utan-a-sajat-lanyet-sem-ismerte-meg","timestamp":"2025. március. 25. 08:53","title":"Schóbert Norbert a sztrókja után a saját lányát sem ismerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","shortLead":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","id":"20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"fdf432e7-0aca-43c7-97f1-3fe82a280f92","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","timestamp":"2025. március. 26. 05:52","title":"Több mint 1400 embert tartóztattak le eddig Törökországban, így is tömegek vonultak ismét az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában álló SpaceX-nek is vannak NASA-szerződései. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában...","id":"20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"6542734b-a3c4-4812-8a9e-35ef2b90631e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","timestamp":"2025. március. 26. 17:03","title":"420 millió dollárnyi szerződést húzott át a NASA-nál Elon Musk „bürokráciacsökkentő kormányügynöksége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","shortLead":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","id":"20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"9fd4fc0d-1e5e-41be-9945-c03baf47853e","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. március. 25. 10:25","title":"Izraeli katonák fogták el az Oscar-díjas palesztin rendezőt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456.jpg","index":0,"item":"04fc30ed-63d4-4037-9eb2-60fb9b453508","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","timestamp":"2025. március. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","shortLead":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","id":"20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"e466dcae-0cc3-45cd-9cc9-7bdaa780542b","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","timestamp":"2025. március. 25. 21:19","title":"Hamarosan külföldön is látható lesz a Hunyadi-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]