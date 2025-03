Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","shortLead":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","id":"20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"aee09b73-47c7-4a72-b796-9fb800710cca","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","timestamp":"2025. március. 26. 18:41","title":"Négy év javítóintézeti nevelésre ítélték a lányt, aki életveszélyesen megszúrta az osztálytársát Bőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint a falusi ATM-ekről.","shortLead":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint...","id":"20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"25db161c-7ec3-404f-80f7-8e8774a00d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","timestamp":"2025. március. 27. 12:00","title":"„Jól nézzen ki” – ez is a falusi kocsmafelújítás célja a kormánybiztos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","shortLead":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","id":"20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"45c39bcf-3168-4047-a0dd-70b0a043556f","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","timestamp":"2025. március. 27. 05:53","title":"Oroszokat és ukránokat toboroz az iváncsai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más nemzetek azt csinálják, amit te akarsz. Trump maga a megtestesült rombolás, gyárilag ilyen. Törökország a leplezetlen tekintélyelvűség felé fordult az isztambuli polgármester letartóztatásával. Inflálódnak Putyin álérvei, viszont számára lesz győzelem a fekete-tengeri tűzszünet. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más...","id":"20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"48054370-a284-4d0f-a39c-c4c2ed814574","keywords":null,"link":"/360/20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","timestamp":"2025. március. 26. 11:35","title":"Trump nem tudja, mi az a soft power, és miért fontos a külpolitikában – figyelmeztet a fogalom megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e89b33-3325-4278-bd32-e742a516547c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tegyék állandóvá. Vasárnap tehát újra óraátállítás vár ránk, egy órával kevesebbet aludhatunk, és egyelőre velünk marad telente a korai sötétedés. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a téli és a nyári időszámítás közötti váltásokról.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tegyék állandóvá...","id":"20250326_oraatallitas-2025-nyari-teli-idoszamitas-oka-mikor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e89b33-3325-4278-bd32-e742a516547c.jpg","index":0,"item":"cffdd592-3fd5-460e-b616-da6e3ada587f","keywords":null,"link":"/elet/20250326_oraatallitas-2025-nyari-teli-idoszamitas-oka-mikor","timestamp":"2025. március. 26. 05:01","title":"Beletört az EU bicskája, így vasárnap újra jön az óraátállítás – ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram. A programhoz az iskolák csatlakozhatnak.","shortLead":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram...","id":"20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"c5556972-c52a-4adb-9117-b2069df4d3f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","timestamp":"2025. március. 26. 15:03","title":"Újdonság az Instagramon: felveszik a kesztyűt a zaklatással szemben, várják az iskolák jelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya is szerepel a rangsorban.","shortLead":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel...","id":"20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2.jpg","index":0,"item":"2592c1c5-dfe7-41c2-823f-c7f60a049992","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","timestamp":"2025. március. 26. 14:28","title":"Orbán Viktor felesége és lánya is rákerült a legbefolyásosabb nők listájára, de jutott hely Várkonyi Andreának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]