Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. A több ezer állat leölése napokon belül megkezdődik.","shortLead":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig...","id":"20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8fdd9ff2-4133-4385-9644-59edfcc4fa4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","timestamp":"2025. március. 26. 13:37","title":"Terjedő ragadós száj- és körömfájás: több telepet is vizsgálnak a hatóságok, az állatok leölése hamarosan megkezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","id":"20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0.jpg","index":0,"item":"254ef4b5-d1dc-43b4-bd76-851b8469cca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"25 éves, de szinte vadonatúj BMW Z3 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia a törvénynek – mondta a miniszterelnök, majd arról kezdett beszélni, hogy Brüsszel háborúra készül. ","shortLead":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia...","id":"20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294.jpg","index":0,"item":"2163542b-5501-4b60-a97a-2261240a70d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 07:38","title":"Orbán Viktor: A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normálisan élhesse az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bf901-1881-4671-ba0a-e24a6d78fe90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett támadót elfogták.","shortLead":"A feltételezett támadót elfogták.","id":"20250327_amszterdam-keseles-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/922bf901-1881-4671-ba0a-e24a6d78fe90.jpg","index":0,"item":"8edb8a97-66c9-4b19-a0f0-76d6bf807b12","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_amszterdam-keseles-merenylet","timestamp":"2025. március. 27. 16:53","title":"Késelés történt Amszterdam belvárosában, legalább öten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c388c-a7c3-48e1-8d01-f33993aaadf2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztő mennyiségű mikroműanyagot bocsáthat ki minden szem rágó, állapította meg a Kaliforniai Egyetem kutatócsoportja.","shortLead":"Elképesztő mennyiségű mikroműanyagot bocsáthat ki minden szem rágó, állapította meg a Kaliforniai Egyetem...","id":"20250326_ragozas-ragogumi-mikromuanyagok-felszabadulasa-egeszseg-kutatas-reszecskek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499c388c-a7c3-48e1-8d01-f33993aaadf2.jpg","index":0,"item":"616edda9-193b-444b-a3b6-ab79c5dada78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_ragozas-ragogumi-mikromuanyagok-felszabadulasa-egeszseg-kutatas-reszecskek","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Mikroműanyag-bombát robbanthat a szájban a rágózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák autómentesítéséről, Karácsony Gergely azonban utolsó pillanatban kihátrált.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák...","id":"20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"42c834f5-89e3-434c-9fbe-f285ef265e32","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","timestamp":"2025. március. 26. 12:02","title":"Vitézy szerint Gyurcsány pártja megzsarolhatta a főpolgármestert, ezért nincs döntés a belvárosi utcák autómentesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c","c_author":"Cabrera Martin","category":"360","description":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna, amelyet azóta politikai oldalakon átívelő népszerűségre tett szert. Az rajzfilmek készítője autodidakta módon tanult meg animálni, és örül annak, hogy sokan sokfélét látnak bele a videóiba. Interjú Roznár Leventével, a Különös történések a Szondi utcában alkotójával. ","shortLead":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna...","id":"20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c.jpg","index":0,"item":"6b09b04f-f4ae-45ed-a0db-891af81f2a88","keywords":null,"link":"/360/20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"„Feldob, ha arra gondolok, hogy Pottyondy Edina és Trombitás Kristóf ugyanazon a videón nevet” – interjú a Különös történések a Szondi utcában alkotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]