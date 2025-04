Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","shortLead":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","id":"20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"6621d3f2-8c4a-438f-8da0-1f6b23089dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","timestamp":"2025. április. 01. 07:59","title":"Elképesztően gyors villanyautótöltőkkel rukkolnak ki a kínai gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","shortLead":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","id":"20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1.jpg","index":0,"item":"1d84d220-936b-4786-9e91-45b974fa894a","keywords":null,"link":"/elet/20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","timestamp":"2025. március. 31. 13:18","title":"A velenceiek egy részének már most elege van a Bezos-esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","shortLead":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","id":"20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5.jpg","index":0,"item":"233e8d29-82b4-4c55-9286-1a72647f1636","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","timestamp":"2025. március. 30. 16:04","title":"Németh Szilárd rezsibiztos rezsikörútra indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","shortLead":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","id":"20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf.jpg","index":0,"item":"7ccffc34-d06a-4200-a45d-7e9d21b5090d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","timestamp":"2025. március. 31. 14:53","title":"Nagy Márton szerint az államnak érdemes lenne kiszállnia az MBH Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","shortLead":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","id":"20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681.jpg","index":0,"item":"0281bdc3-e68c-4af4-a77f-775798280baa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","timestamp":"2025. március. 31. 08:52","title":"Váratlan fordulat, lassulhat a magyar autópark elöregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az amerikai elnök zavaros fenyegetése alapján az USA az orosz olaj vevőin keresztül büntetné Moszkvát. Magyarország az orosz olaj egyik vevője, nem mellesleg pedig az Egyesült Államok fontos, több mint 9 milliárd eurós exportpiac Magyarországnak. Így az esetleges vámok és büntetőintézkedések hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"Az amerikai elnök zavaros fenyegetése alapján az USA az orosz olaj vevőin keresztül büntetné Moszkvát. Magyarország...","id":"20250331_Trump-masodlagos-vam-kozvetlen-fenyegetes-Magyarorszag-orosz-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b.jpg","index":0,"item":"94a99dcd-dd14-45c8-94ea-f9a0646fa539","keywords":null,"link":"/360/20250331_Trump-masodlagos-vam-kozvetlen-fenyegetes-Magyarorszag-orosz-olaj","timestamp":"2025. március. 31. 16:30","title":"Trump közvetlenül megfenyegette Magyarországot az orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","shortLead":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","id":"20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3.jpg","index":0,"item":"7af19f9d-3985-44cd-87e4-86fbf2ba83a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","timestamp":"2025. március. 31. 11:46","title":"Tövismadarak, Sógun és egy nagy titok: mit imádtunk Richard Chamberlainben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs Gemini nyelvi modelljét.","shortLead":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs...","id":"20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"aa340ab9-2c31-4141-8d09-f72e410c582d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 31. 12:03","title":"Váratlant húzott a Google: ingyenessé tették a legfejlettebb eszközüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]